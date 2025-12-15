El "oro verde" que usan muchos jardineros en las plantas: cómo prepararlo y cuándo aplicarlo

Un preparado casero a base de hojas verdes se volvió popular por su aporte al vigor de las plantas, y funciona mejor si se combina con riego correcto.

En las últimas semanas, volvió a circular una receta simple: un extracto elaborado con hojas bien verdes y agua, pensado para darle a las plantas un empujón cuando están apagadas o con poco crecimiento. La idea es aprovechar el “motor” natural de la hoja, ese pigmento que participa en la producción de energía

Con un uso prudente, puede sumar nutrientes y mejorar el aspecto general del follaje. El corazón de este método está en la clorofila, presente en plantas, algas y algunas bacterias, y conocida por el color intenso de las hojas. En el día a día del cultivo, se la asocia con un funcionamiento más eficiente de la planta porque participa en el proceso que transforma luz en energía.

Este abono líquido hará que las plantas crezcan fuertes y sanas Foto: Fuente: Shutterstock En ese contexto, este tipo de abono casero se vuelve una opción atractiva por costo y disponibilidad. Aun así, no reemplaza el cuidado básico: luz adecuada, sustrato aireado y un riego bien medido siguen siendo el piso para que cualquier fertilización tenga efecto.

Receta casera: cómo se hace y cada cuánto conviene usarla en las plantas La preparación se arma con elementos sencillos: un litro de agua y hojas verdes de plantas que se mantienen frondosas durante el año. También pueden servir hierbas de crecimiento vigoroso, siempre que estén limpias y sin restos de agroquímicos. El paso a paso es directo: cortar las hojas en porciones pequeñas, licuarlas con el agua y luego calentar esa mezcla a baño maría durante unos minutos. Ese calentamiento suave ayuda a liberar mejor los compuestos vegetales que no se integran de manera fácil en agua fría.

El uso recomendado, según quienes difunden la técnica, es una aplicación quincenal. Se vuelca en la tierra, cerca de la base, evitando encharcar. En macetas, es clave que el exceso pueda drenar, porque un sustrato saturado termina dañando raíces y arruina cualquier avance. Y hay un detalle que vale oro: si la planta ya está estresada, conviene probar primero en poca cantidad y observar. Un abono natural también puede ser demasiado si se aplica sin control.