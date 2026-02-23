El optimismo es clave para evitar la hipertensión, según un análisis de Harvard

El estudio fue realizado en soldados y los resultados mostraron resultados positivos inesperados.

Un estudio reveló que una actitud optimista tiene numerosos beneficios para la salud. La investigadora de Harvard Laura Kubzansky analizó la relación entre el optimismo y la hipertensión entre soldados jóvenes, sanos y activos del Ejército de los EE.UU., y evidenció comportamientos positivos.

La profesora de Harvard tomó a los militares como conejillo de indias porque son más susceptibles a la hipertensión debido al estrés de su trabajo. Para su sorpresa, el efecto protector del optimismo se mantuvo en hombres y mujeres de todos los grupos raciales y étnicos, lo que significó un avance clave para el bienestar de los combatientes.

¿Qué hace el optimismo en el cuerpo? Una conclusión clave del estudio fue que el optimismo mejora la regulación de emociones y comportamientos. Las personas con una actitud positiva son menos propensas a fumar o beber alcohol con moderación, y más propensas a realizar actividad física. También suelen llevar una dieta más saludable.

Además, el estudio evidenció que el optimismo afecta los procesos biológicos ya que los niveles de inflamación fueron más bajos. Por lo tanto, la menor inflamación potencia la circulación de antioxidantes que protegen contra la hipertensión y otras condiciones cardiovasculares.

También se detectó niveles más altos de HDL, conocido como colesterol “bueno”, que ayuda a eliminar el exceso de colesterol de los tejidos y arterias, transportando todo al hígado para su eliminación rápida.