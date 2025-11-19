El legado inmortal de Queen: la moneda que celebra a Freddie Mercury 40 años

La leyenda del rock plasmada en metal: un nuevo tributo al vocalista de Queen. The Royal Mint honra a Freddie Mercury.

La voz del rock no se apaga. La Royal Mint ha lanzado una moneda singular con la imagen de Freddie Mercury, el carismático líder de la banda Queen. Esta pieza se una a la aclamada serie "Music Legends" y estará disponible para el público a partir del dieciocho de noviembre. El tributo se lanza para conmemorar dos fechas importantes en la carrera del artista.

Freddie Mercury es una moneda La Real Casa de la Moneda británica anunció el lanzamiento con motivo del cuadragésimo aniversario de su mítica actuación en el concierto Live Aid en 1985. Además, la pieza también celebra el lanzamiento de su primer álbum de estudio en solitario.

Embed - Freddie Mercury La moneda de colección exhibe a Mercury justo en el centro del escenario, vestido con la inolvidable chaqueta amarilla que lució en el estadio de Wembley. Se le ve mirando hacia arriba con el micrófono firmemente sujeto en una mano.

La hermana de Freddie Mercury, Kashmira Bulsara, visitó la sede de la Real Casa de la Moneda británica. Ella tuvo el honor de acuñar el primero de los ejemplares, un momento que describió como emotivo y de gran orgullo personal.

"Freddie habría estado absolutamente feliz de verso honrado de esta manera, sabiendo que su familia fue parte de la materialización de este tributo", comentó Bulsara, compartiendo su sentimiento.La Real Casa de la Moneda donará una versión especial, una moneda única elaborada en oro, al Mercury Phoenix Trust. Esta organización benéfica fue fundada en su memoria para la lucha contra el sida y recibirá el apoyo de la pieza.