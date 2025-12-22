El jardín de la abundancia: las plantas clave para activar la prosperidad, según el Feng Shui

Basados en esta filosodía milenaria los expertos en jardín recomiendan tener algunas plantas para atraer la prosperidad económica al hogar.

Para el Feng Shui las plantas son mucho más que elementos decorativos, sino que las considera generadoras de energía vital. Simbolizan de alguna manera la expansión, la vida y el movimiento constante. No solo sirven para el jardín y el interior sino que sirven para potenciar la economía.

Jardín y Feng Shui Las plantas no vibran todas de la misma manera. Entre las recomendadas está la planta del dinero, la favorita para atraer ingresos y expansión financiera. Es ideal para los que buscan que el dinero se multiplique. El árbol de jade, conocido por sus hojas redondas que se asemejan a monedas es símbolo de estabilidad y ahorro.

Otra de las recomendadas por los expertos en jardín es la pachira aquatica que es muy común en las oficinas. La plata tiene un tronco trenzado que representa la unión de energías y prosperidad consolidada. También el bambú de la suerte es un clásico que simboliza el crecimiento y se asocia también a la resiliencia.

JARDÍN, PLANTA CHINA DEL DINERO, PEPEROMIOIDE Jardín. La planta del dinero atrae riqueza. SHUTTERSTOCK Dónde se ubican Para potenciar sus cualidades las plantas deben estar ubicadas en lugares estratégicos que recomienda el Feng Shui. Se pueden colocar en el sureste porque es el rincón de la riqueza del hogar, en la oficina para atraer clientes y cerca de la entrada porque invitan a la energía positiva a ingresar.

Tener una planta "de la suerte" no es garantía de éxito si no se la cuida adecuadamente. El Feng Shui advierte que hay algunos descuidos que pueden generar el efecto contrario llevando al estancamiento. Las plantas secas representan energía muerta, las macetas rotas o sucias son un reflejo de la falta de cuidado y la falta de luz también perjudica.