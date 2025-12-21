No tires ningún carozo de aceituna: te contamos para qué sirve y cómo transformará tu jardín

Investigaciones recientes constatan que usar los carozos de aceitunas reduce el impacto ambiental y optimiza el jardín.

El carozo de las aceitunas se puede utilizar para el jardín.

Por lo general, el carozo de aceituna se considera un desecho. Pero esta creencia es refutada por estudios que han identificado diversos usos prácticos y beneficios para el hogar y el jardín, presentándose como una alternativa sostenible y económica para quienes buscan optimizar recursos y reducir los residuos.

Desde el Instituto de Ciencias Agrarias informaron que los carozos funcionan como biocombustibles porque producen el calor suficiente para estufas y calderas, reemplazando elementos que perjudican el medio ambiente. En Europa ya tienen una producción y comercialización de toneladas de este subproducto.

carozos de aceituna El carozo de aceituna es una gran opción para cuidar el jardín. Archivo. Otras investigaciones señalaron a los carozos como reguladores de la humedad y aireadores del suelo en jardinería. Destacaron su estructura que permite proteger raíces y conservar mejor los nutrientes. Por eso se alienta a utilizar este pequeño elemento en jardines en vez de tirarlos a la basura.

Los carozos resultan eficientes controlando malezas y aportando porosidad al suelo, favoreciendo el crecimiento de las plantas. Además, su uso en macetas ayuda a conservar la humedad y evitar las evaporaciones excesivas durante el verano. La composición de los carozos hace que sus fragmentos demoren varios años en degradarse.