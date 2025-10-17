El emotivo deseo de Michael J. Fox sobre el final de su vida

Michael J. Fox conmueve al revelar la forma tranquila en que quiere despedirse. Confiesa cómo imagina su último día sin miedo ni dolor

Michael J. Fox enfrenta la vida y habla de la muerte con una honestidad que desarma a cualquiera. Tras más de treinta años conviviendo con el Parkinson, el actor decidió compartir en entrevistas y en su nuevo libro cómo imagina su final. Lo expresa con sencillez: quisiera no despertar un día y evitar un final cargado de dolor.

Michael J. Fox y su confesión El actor fue diagnosticado en 1991, cuando apenas tenía 29 años, dentro del llamado Parkinson de inicio temprano. Desde entonces atravesó temblores, rigidez y caídas que lo llevaron incluso a sufrir fracturas. Con todo, construyó un camino admirable en el cine, la televisión y la investigación, transformando una enfermedad devastadora en motor de acción y de conciencia pública.

Su confesión sobre la muerte es serena. Michael J. Fox aclara que no quiere un final dramático, ni escenas de sufrimiento que empañen la dignidad con la que enfrentó su vida. Lo que pide es simple: un descanso natural, sin accidentes ni dolores innecesarios. Esa visión muestra cómo afronta el futuro con la misma franqueza que lo caracteriza.

Michael J. Fox Michael J. Fox En su libro Future Boy: Back to the Future and My Journey Through the Space-Time Continuum, escrito junto a Nelle Fortenberry, relata no solo su carrera artística, sino también su viaje íntimo con el Parkinson. Habla de los rodajes simultáneos de “Family Ties” y “Volver al futuro”, de los éxitos que marcaron generaciones y de los desafíos que lo acompañaron en silencio.