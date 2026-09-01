El ejercicio que es un aliado para fortalecer el corazón después de los 50

Superados los 50 años, sostener un estilo de vida activo e integrar el cuidado mental resulta fundamental para un envejecimiento saludable. En esta etapa, el yoga surge como un ejercicio ideal: permite ganar amplitud de movimiento, afinar el equilibrio y resguardar la salud cardiovascular .

A través de la combinación de asanas, técnicas de respiración y atención plena, esta disciplina trabaja la esfera física y emocional en simultáneo, promoviendo una vejez con mayor independencia.

Según informes del Centro de Investigación Ageingnomics, la práctica adaptada del yoga ofrece movimientos controlados que incrementan la flexibilidad, disminuyen el estrés y mejoran tanto la estabilidad como la coordinación.

Asimismo, repercute positivamente en la densidad ósea, el control del ritmo cardíaco y la agilidad mental. La premisa fundamental para este grupo etario radica en la gradualidad: escuchar las señales del cuerpo y priorizar la comodidad postural sobre la exigencia.

La vorágine diaria suele activar estados de alerta sostenidos. Las dinámicas de meditación y respiración consciente logran desactivar esa tensión, favoreciendo la relajación y el control de la presión arterial.

Para combatir la rigidez articular propia de la edad, posturas como la mariposa o el perro boca abajo (siempre adaptadas) ayudan a recuperar dinamismo. Desde Ageingnomics destacan que esta mayor movilidad se traduce en autonomía para acciones simples del día a día, como agacharse o levantarse.

Asimismo, sostener la postura requiere un trabajo activo de los músculos estabilizadores del tren inferior y el torso. De acuerdo con el Grupo de Especialistas en Ortopedia, entrenar la coordinación y la propiocepción en esta etapa es vital para evitar caídas y lesiones graves.

Aunque no reemplaza por completo el entrenamiento con cargas, el yoga utiliza el propio peso corporal para estimular piernas, brazos y espalda, preservando la fuerza necesaria para subir escaleras o levantar bolsas.