El eclipse solar "anillo de fuego" llega en febrero: en qué provincias de Argentina será visible

El inicio del año trae consigo un fenómeno astronómico que despierta expectativa en todo el mundo. En medio de los primeros meses de 2026, el cielo será escenario de un eclipse solar , un evento poco frecuente que solo podrá observarse en contadas regiones del planeta y que ya genera atención entre especialistas y aficionados.

Se trata de un eclipse solar anular, conocido popularmente como anillo de fuego. Este tipo de fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol , pero sin llegar a cubrirlo por completo. En lugar de una oscuridad total, lo que se observa es un disco solar rodeado por un borde luminoso, una imagen tan impactante como inusual.

El evento está previsto para el martes 17 de febrero de 2026. Ese día, la Luna se encontrará en fase de Luna nueva y pasará frente al Sol cuando esté relativamente más alejada de la Tierra. Esa mayor distancia hace que su tamaño aparente sea menor y que no logre tapar por completo el disco solar, dando lugar al característico anillo brillante.

Aunque la fase anular completa solo será visible en zonas muy específicas del planeta, el eclipse podrá observarse de manera parcial en otras regiones, lo que lo convierte en un fenómeno seguido de cerca por observatorios astronómicos internacionales.

La franja donde se apreciará el eclipse en su forma anular atravesará sectores del continente antártico y áreas del océano Austral. En esos puntos privilegiados, el Sol quedará rodeado por un anillo de luz durante algunos minutos, ofreciendo la imagen más espectacular del evento.

El fenómeno conocido como anillo de fuego solo podrá verse en su fase completa en zonas muy específicas del planeta.

En otras regiones del mundo, el eclipse será parcial. Según datos del sitio especializado Time and Date, el fenómeno podrá observarse en el extremo sur de América del Sur y en zonas del sur de África, además de áreas oceánicas cercanas.

En qué provincias de Argentina se podrá ver el eclipse solar

En Argentina, el eclipse solar del 17 de febrero de 2026 no será visible en su fase anular, pero sí podrá observarse de manera parcial en el extremo sur del país. Las provincias donde se espera que el fenómeno sea perceptible son Tierra del Fuego y Santa Cruz, especialmente en las zonas más australes.

En esos mismos sectores del Cono Sur, el eclipse también será visible desde la Región de Magallanes, en Chile, lo que convierte al sur patagónico en uno de los pocos puntos habitados del planeta desde donde se podrá seguir este evento astronómico.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la luz solar. Existen tres tipos principales: el eclipse total, el parcial y el anular. En todos los casos, los especialistas remarcan que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección, incluso cuando el eclipse es parcial.

Para una observación segura, se recomienda el uso exclusivo de gafas especiales para eclipses o filtros solares certificados en telescopios y cámaras. Sin estas medidas, mirar el fenómeno a simple vista puede causar daños irreversibles en la vista.