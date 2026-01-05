Una cadena de farmacias realizó un "ajuste" nacional y cerró una sucursal en Mendoza

Quienes transitan por el centro mendocino, desde hace algunos días percibieron las persianas bajas en la sucursal de la Avenida San Martín de la cadena de farmacias Dr Ahorro. Es que el local mendocino fue una de las víctimas del cierre masivo de sucursales que la empresa llevó adelante en distintos puntos del país.

A finales de diciembre, el local de Mendoza fue uno de los 10 que la cadena de origen mexicano decidió cerrar, con cerca de 90 despidos en el medio. En tanto, como pudo saber MDZ Online , en la otra sucursal que Dr Ahorro tiene en la provincia, ubicada en calle General Paz, la actividad continuará con normalidad.

Según notificó la empresa, que en territorio mendocino tuvo una polémica llegada con el formato de franquicias, notificó el despido a sus empleados por razones de "fuerza mayor" a raíz de la situación económica de la industria farmacéutica. Eso lo llevó a realizar un reestructuración y cierre de puntos de venta , además del mendocino, en Córdoba (dos sucursales), Salta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Identificada por ofrecer medicamentos genéricos a precios significativamente menores para los sectores sociales más vulnerables, en el pasado mes de octubre había solicitado de manera formal el cierre preventivo de la sucursal ubicada a metros de la conocida Alameda mendocina.

“El Gobierno de Mendoza informa el cierre preventivo de Farmacia Del Dr. Ahorro, sita en Avenida San Martín Nº1659, Distrito Tercera Sección, Departamento Capital, Mendoza, de propiedad de la firma Energía y Vida de Argentina S.A y bajo la Dirección Técnica de la Farmacéutica Gabriela Oliva MP N°3016 según constancias de Acta N°2025-113741410-001-PI-SM en EX-2025-08236160-GDEMZA-DDF#MSDSYD”, rezaba el documento difundido por el Departamento de Farmacia dependiente de la Dirección Provincial de Farmacología del Ministerio de Salud y Deportes

Desde ese momento, el establecimiento quedó inhabilitado para adquirir o dispensar “especialidades medicinales, productos médicos ni cosméticos y/o de higiene personal”. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de diciembre que la sucursal bajó definitivamente sus persianas.

La crisis en el sector farmacéutico

De acuerdo a las últimas estadísticas, el sector farmacéutico en general está atravesando una caída en la ventas, vinculada a la retracción del consumo que vive el país, la recesión y las restricciones a los medicamentos gratuitos del PAMI. En las últimas estadísticas disponibles correspondientes al mes de noviembre, distintas organizaciones registraron bajas.

De acuerdo a la consultora Scentia, las ventas en farmacias se desplomaron 6,9% interanual en noviembre, con una caída del 2,1% en el promedio de los últimos 12 meses. En lo que va de 2025, el consumo de medicamentos acumula una baja interanual del 0,5%. Por su parte, la CAME registró una caída mensual del 9,1%, aunque estimó un crecimiento interanual del 1,8%.

En tanto, desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), su referente Marcelo Peretta alertó que el gremio midió una baja del 9,7% en noviembre respecto de octubre y del 14% interanual, y advirtió que la caída en los medicamentos recetados implica directamente el incumplimiento de tratamientos, con riesgos concretos para la salud.

La polémica llegada de Dr Ahorro a Mendoza

Bajo el formato de franquicia y como lo informan en su propia web, el desembarco en Mendoza de Dr Ahorro se dio en el año 2005. La cadena perteneciente al grupo mexicano El Fénix había llegado al país en 2002, de la mano del empresario Xavier González Zirión y logró imponerse a una intensa competencia con su hermano, Víctor González Torres, quien intentó instalarse en el país con Dr. Simi.

A un año de instalarse en la provincia y tras la salida de su competidor de Argentina, la cadena se posicionó como líder del segmento low-cost, llegando a tener 47 sucursales en plazas como Buenos Aires, Salta, Tucumán, Catamarca y Córdoba, además de Mendoza.

Sin embargo, su estadía en Mendoza no estuvo exenta de polémica. Cuando las cadenas Farmacity y Dr Ahorro anunciaron que llegarían a Mendoza, hubo presiones desde las empresas farmacéuticas locales para impedirlo y se sancionó una ley que agudizó el control sobre esos comercios y restringió la instalación de nuevas farmacias y cadenas en la provincia.

Así, por ejemplo, se prohibió habilitar más de dos locales con el mismo nombre y también se puso límite a la “densidad” de farmacias por cantidad de habitantes. Luego Celso Jaque también reguló más la actividad a través de un Decreto, pero finalmente, con la intervención de la Corte, en 2015 se puso fin al conflicto después de seis años.