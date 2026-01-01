Despidos y cierre de locales en la cadena de farmacias Dr Ahorro

La cadena de farmacias Dr. Ahorro , de capitales mexicanos y especializada en medicamentos genéricos cerró diez sucursales y realizó cerca de 90 despidos en las últimas semanas.

La firma, que llegó a tener 47 locales, entre propios y a través del sistema de franquicias, notificó a sus empleados que por razones de "fuerza mayor" a raíz de la situación económica de la industria farmacéutica, se vieron "obligados a implementar una reestructuración tanto de personal como de sucursales". "De esta manera, procederemos a cerrar los puntos de venta del interior y algunas pocas farmacias de CABA", comunicaron en sendas notificaciones a sus empleados despedidos.

Desde hace meses, la empresa cerró sucursales en distintas provincias del país sin previo aviso, entre las que se cuentan dos locales en Córdoba, uno en Salta; uno en Mendoza y seis en CABA, y avanzó con despidos sin aviso, dejando a trabajadores frente a locales cerrados con candados y sin explicaciones formales. Además hay cesantías en la casa central, donde funciona el área administrativa.

Según denuncian los trabajadores, la situación se agravó a mediados de diciembre, cuando comenzaron a llegar más de 100 telegramas de despido, sin pago de haberes adeudados ni indemnizaciones completas. Sostienen que son más de 300 los puestos de trabajo que están en riesgo y rechazan el argumento empresarial de la crisis económica como motor de las medidas. “Es mentira que están en crisis. Sabemos que la empresa en reiteradas oportunidades intentó presentarse en quiebra y no le aceptaron la documentación”, afirmó una empleada en declaraciones radiales.

Desde principios de 2025, la empresa habría dejado de cumplir regularmente con los aportes previsionales, una situación que se agravó desde septiembre, cuando directamente dejaron de abonarlos en su totalidad. A esto se sumaron retrasos salariales —en noviembre los sueldos se pagaron en tres cuotas— y la falta de pago de alquileres de numerosos locales comerciales.

Los trabajadores denunciaron el vaciamiento operativo. Desde octubre, los depósitos comenzaron a quedar prácticamente vacíos y faltan unas 140 especialidades medicinales, lo que impactó de lleno en las ventas. “La caída de la facturación no es porque no haya demanda, sino porque la empresa tomó la política de no traer productos ni buscar reemplazos”, explicaron.

Además, sostienen que se emitieron cheques sin fondos por montos millonarios, lo que llevó a que varios proveedores dejaran de venderle a la cadena, sin que la empresa buscara alternativas para sostener el abastecimiento.

Mientras circulaban versiones sobre la posible búsqueda de inversores o la venta de la compañía, comenzaron a llegar los telegramas de despido, incluso antes del pago del aguinaldo, que solo fue abonado a una parte del personal. En esas notificaciones, Dr. Ahorro invoca el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago del 50% de la indemnización por fuerza mayor o crisis económica.

Los trabajadores cuestionan la legalidad de esta decisión. Denuncian que el sindicato ADEF rechazó el Procedimiento Preventivo de Crisis y que no existiría un trámite vigente ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Además, remarcan que los despedidos son empleados con alta antigüedad, todos con más de 11 años en la empresa, lo que contradice la lógica de una reestructuración por crisis, que suele comenzar por los trabajadores con menor costo indemnizatorio. “Hay sucursales que facturan hasta 3 millones de pesos por día”, aseguran.

Crisis de las farmacéuticas

El conflicto se da en un contexto complejo para el sector farmacéutico en general. Los últimos informes muestran una caída en la venta de medicamentos durante noviembre, vinculada a la retracción del consumo, la recesión y las restricciones a los medicamentos gratuitos del PAMI.

Según la consultora Scentia, las ventas en farmacias se desplomaron 6,9% interanual en noviembre, con una caída del 2,1% en el promedio de los últimos 12 meses. En lo que va de 2025, el consumo de medicamentos acumula una baja interanual del 0,5%. Por su parte, la CAME registró una caída mensual del 9,1%, aunque estimó un crecimiento interanual del 1,8%.

Desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), su referente Marcelo Peretta alertó que el gremio midió una baja del 9,7% en noviembre respecto de octubre y del 14% interanual, y advirtió que la caída en los medicamentos recetados implica directamente el incumplimiento de tratamientos, con riesgos concretos para la salud.