Verano 2026: ¿Qué documentos son obligatorios para circular por las rutas argentinas?
La Agencia Nacional de Seguridad Vial reforzará este verano los controles en los principales accesos turísticos. Enterate qué papeles tenés que tener a mano.
Con el inicio de la temporada de vacaciones de verano, las rutas del país se llenan de autos y, con ellos, aumentan los operativos de control. Para evitar demoras innecesarias o sanciones económicas, es fundamental salir de casa con todos los papeles en regla. A continuación, detallamos lo que te van a pedir en cualquier control vial de la Argentina.
Los documentos personales y del vehículo
Según la normativa vigente para este 2026, existen seis documentos básicos que todo conductor debe presentar ante la autoridad si es requerido:
DNI físico: Si bien existe la versión digital, las autoridades recomiendan portar el documento físico y vigente para acreditar identidad.
Licencia Nacional de Conducir: Debe estar vigente y habilitada para el tipo de vehículo que manejás. Recordá que, según las últimas normativas, la licencia digital de Mi Argentina tiene validez legal, pero conviene tener el respaldo físico si viajás a zonas con poca conectividad.
Cédula Verde o Azul: La cédula de identificación del vehículo es obligatoria. Si sos el titular, presentás la verde (aunque esté vencida, siempre que seas el dueño). Si no sos el titular, necesitás la cédula azul o una autorización vigente.
Comprobante de Seguro Automotor: Es obligatorio contar con un seguro vigente. Podés mostrar la póliza en formato digital desde la aplicación de tu compañía o Mi Argentina, ya que tiene la misma validez que la tarjeta física.
VTV o RTO al día: La oblea debe estar pegada en el parabrisas y tenés que contar con el certificado que entrega el centro de revisión.
Comprobante de pago de patente: Aunque no siempre se solicita en controles de rutina, en algunas jurisdicciones provinciales pueden requerir el último recibo de pago.
Elementos de seguridad que "hacen" a la ley
Más allá de los papeles, la ley nacional de tránsito exige que el vehículo cuente con elementos específicos para circular:
Matafuegos: Debe ser de 1 kg (para autos particulares), estar cargado, con la oblea vigente y al alcance del conductor dentro del habitáculo.
Balizas portátiles: Un juego de dos triángulos reflectantes para usar en caso de detención en la banquina.
Sistema de Retención Infantil (SRI): Si viajás con menores de 10 años, deben ir obligatoriamente en el asiento trasero en su sillita o booster correspondiente.
Recomendaciones finales para el conductor
Antes de salir, verificá que las placas patentes estén legibles y sin alteraciones. El uso de marcos que tapen letras o números es motivo de infracción por ocultamiento de dominio.