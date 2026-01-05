Verano 2026: ¿Qué documentos son obligatorios para circular por las rutas argentinas?

DNI físico: Si bien existe la versión digital, las autoridades recomiendan portar el documento físico y vigente para acreditar identidad.

Licencia Nacional de Conducir: Debe estar vigente y habilitada para el tipo de vehículo que manejás. Recordá que, según las últimas normativas, la licencia digital de Mi Argentina tiene validez legal, pero conviene tener el respaldo físico si viajás a zonas con poca conectividad.

Cédula Verde o Azul: La cédula de identificación del vehículo es obligatoria. Si sos el titular, presentás la verde (aunque esté vencida, siempre que seas el dueño). Si no sos el titular, necesitás la cédula azul o una autorización vigente.

Comprobante de Seguro Automotor: Es obligatorio contar con un seguro vigente. Podés mostrar la póliza en formato digital desde la aplicación de tu compañía o Mi Argentina, ya que tiene la misma validez que la tarjeta física.

VTV o RTO al día: La oblea debe estar pegada en el parabrisas y tenés que contar con el certificado que entrega el centro de revisión.