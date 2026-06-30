El color que debés usar en tu hogar, según la psicología, para eliminar la ansiedad

Aunque muchos eligen el blanco o el gris, la psicología descubrió que existe un nuevo tono para el hogar que es el verdadero secreto para relajarnos y frenar el estrés.

Según la psicología, la decoración del hogar es clave para evitar la ansiedad y el estrés. Varios estudios demostraron que la exposición a un color puede alterar nuestra percepción del mundo y modificar cómo reaccionan nuestra mente y cuerpo. Por eso es importante elegir colores y tonos tranquilizantes para el hogar.

Los expertos coinciden al elegir el verde azulado o verdes neutros claros como colores reguladores de ansiedad. Los tonos fríos disminuyen la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el estrés. Los tonos fríos se asocian con elementos estables como el agua y la vegetación, generando una sensación de calma y seguridad. Además no producen fatiga visual ni sobreestimulación sensorial.

¿Qué habitaciones pintar de verde? Sin embargo, no quiere decir que debas aplicar el color verde en todo tu hogar. La elección del color de una habitación debe ser intencional para crear una emoción determinada. Por ejemplo, el dormitorio y el living en tonos verdes favorecen el descanso y reduce la ansiedad mientras que en las cocinas se recomiendan los muebles de tonos tostados o naranjas para fomentar la creatividad.

El verde es clave para disminuir la ansiedad. Shutterstock La recomendación es usar el verde en dormitorios o áreas de descanso para relajar el cuerpo. Pero también es aconsejable en espacios de trabajo para favorecer la concentración y reducir la tensión. Asimismo, se sugiere pintar las salas de estar porque actúan como un filtro emocional al terminar el día laboral, lo que potencia la relajación y desconexión.