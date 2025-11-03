El colágeno se produce solo con estos hábitos saludables a diario

La sorprendente forma en que tu organismo fabrica colágeno sin ayuda externa. Tu piel firme y tu cabello fuerte dependen de algo que haces sin saberlo.

El cuerpo fabrica colágeno sin suplementos si recibe las señales correctas. Esa proteína que mantiene la piel firme, el cabello fuerte y las articulaciones ágiles se produce de manera natural todos los días con hábitos saludables. Solo debes activar los mecanismos internos.

El colágeno es esencial El primer estímulo es el movimiento. Cada vez que haces fuerza, caminas o levantas peso, tus tejidos responden con una señal que invita a las células a fabricar colágeno. El sedentarismo apaga ese proceso, por eso conviene moverse al menos treinta minutos al día. No hace falta hacerlo de una sola vez; pequeñas caminatas, estiramientos o tareas domésticas también sirven.

La segunda señal llega desde la comida. El colágeno está formado por aminoácidos, y para generarlo el cuerpo necesita proteína. Incluir carnes, pollo, huevos y legumbres en la dieta diaria es esencial para darle al organismo los materiales con los que trabaja. Si la base es sólida, la producción se mantiene constante y los tejidos se renuevan.

Los micronutrientes son aliados en este proceso. La vitamina C, el zinc y el cobre intervienen en la formación del colágeno y en su calidad. Por eso conviene sumar alimentos como kiwi, naranjas, fresas y otros cítricos que aportan antioxidantes y refuerzan la acción de las células que construyen la piel y los huesos.