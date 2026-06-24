El auge del "césped líquido": la técnica que revoluciona el paisajismo hogareño

Conseguir un jardín frondoso, uniforme y libre de parches amarillos suele ser una de las tareas más complejas para los aficionados a la jardinería . Sin embargo, una innovación que ya es tendencia: el césped líquido, una alternativa que promete simplificar el proceso de sembrado.

Aunque el concepto suena novedoso, se trata de una adaptación doméstica de la hidrosiembra, una técnica con décadas de trayectoria. Hasta hace poco tiempo, su uso estaba estrictamente reservado para grandes obras viales, canchas de fútbol profesional y diseños paisajísticos de gran envergadura.

El cambio definitivo llegó de la mano del comercio electrónico y las grandes cadenas de hogar, que facilitaron el acceso de este sistema a particulares, transformando la realidad de jardines residenciales y complejos privados.

El sistema consiste en la proyección pulverizada de una combinación que incluye semillas, nutrientes y fibras aglutinantes. Frente a los métodos manuales de esparcido, esta tecnología ofrece beneficios sustanciales.

Al aplicarse mediante aspersión, se garantiza que las semillas queden repartidas de forma homogénea, eliminando por completo los sectores despoblados.

Con un riego constante y condiciones climáticas favorables, el proceso de germinación se activa rápidamente, logrando una cobertura verde en un plazo de dos a tres semanas. Además, la amalgama líquida actúa como una capa protectora que fija la semilla al suelo, evitando que las aves o el viento la arrastren, al tiempo que acelera su nutrición inicial.

El producto ya se comercializa en plataformas digitales y comercios especializados bajo formatos listos para usar en superficies pequeñas o medianas. Actualmente, los valores de los envases oscilan entre los $7.000 y $10.000, dependiendo del fabricante, el rendimiento por metro cuadrado y la calidad de las semillas incluidas en la mezcla.

A pesar de su notable avance, los especialistas del sector aclaran que este producto no viene a erradicar de forma definitiva a la siembra convencional.