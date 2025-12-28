El arbol perfecto para jardines pequeños que no levanta la tierra, resiste sequías y da frutas con pocos cuidados

Una planta que se adapta al calor y se convierte en la protagonista más bella del jardín. Te damos la guía sencilla para cuidarlo.

Muchos imaginaron que tener un árbol en un jardín pequeño es imposible, optando por flores que ocupan muy pocos espacio. Sin embargo existe una alternativa que se adapta muy bien a los espacios reducidos porque no tiene raíces invasivas y es una opción que ofrece flores y frutas, que decora el hogar con olores y colores.

Se trata del ciruelo y es ideal para casas pequeñas porque no daña pisos o veredas gracias a su tamaño compacto (especialmente las variedades enanas). Su versatilidad es tal que puede cultivarse en macetas grandes y trasplantarse al jardín con total facilidad cuando sea necesario.

Lo que debes saber sobre este árbol En cuanto a cuidados, requiere un mantenimiento muy bajo que no exige más que unas pocas actividades y que cualquier puede hacer:

las podas tienen que ser ligeras para controlar la forma y estimular el crecimiento de las frutas (ciruelas)

el riego es flexible: aunque prefiere la constancia, se adapta muy bien a las sequías.

nutrición por estación: fertilizante de refuerzo en primavera que potencie el crecimiento de las ciruelas e incrementa su sabor, jugo y olor. Más allá de su utilidad, el ciruelo sirve como una pieza ornamental para el jardín. Sus hojas son verdes y suaves que combinan con sus flores blancas (en primavera) y las ciruelas (en verano). Sus frutos se pueden consumir frescos, en mermelada, licuados o repostería.