El alimento milenario que restaura la flora intestinal y es perfecto para intolerantes a la lactosa

Este fermento promete beneficios para tu salud digestiva, inmunológica y metabólica. Es fácil de conseguir y muy económico.

Hay un alimento que pisa fuerte en los mercados gracias a sus propiedades y bajo costo. Se trata del kéfir, que se originó en la región de Cáucaso hace más de 4 mil años y llegó a la Argentina en la década del 30 gracias a la inmigración. Desde entonces gana terreno en los hogares.

El kéfir es un producto de leche fermentada que genera beneficios para la salud al sintetizar diferentes elementos. Tiene un ligero sabor ácido y aroma fuerte. Además posee beneficios para la salud humana ya que incrementa la absorción del calcio intestinal, reduce la hipertensión y mejora la capacidad de digestión de la lactosa.

¿Cómo se hace kéfir? También se puede hacer kéfir a base de agua. Para esta preparación se utiliza gránulos de kéfir de agua que se mezclan con agua, azúcar y fruta (como banana y ciruela pasa). Estos deben mezclarse y fermentar a temperatura ambiente entre 24 y 48 horas hasta que se formen burbujas.

Luego se hace una segunda fermentación en la que se cuela el líquido y se trasvasa a una botella hermética, añadiendo frutas o hierbas para aromatizar — como naranja, limón, menta o canela. Se deja fermentar por 24 horas, lo que crea la carbonatación y los sabores finales propios del kéfir.