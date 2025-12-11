El alimento dulce que protege tu corazón
El secreto de este alimento y cómo impacta tu longevidad. Tendrás un corazón más fuerte y un intestino más saludable.
El camote, conocido también como boniato o batata, se alza como el alimento favorito de muchos expertos en nutrición. Su sabor dulce se complementa con grandes beneficios para quienes buscan cuidar tu corazón y manejar los antojos. Es una elección inteligente para la dieta.
Un alimento para cuidar tu corazón
Especialistas sugieren este tubérculo para quienes buscan controlar la ingesta de azúcar. Ayuda a mejorar la digestión y brinda protección cardiovascular integral. Expertos de la Cleveland Clinic resaltan su gran poder de saciedad. El camote logra mantener a la persona llena por un periodo prolongado. Evita las subidas bruscas de glucosa en la sangre de forma natural. Suma nutrientes esenciales y beneficiosos a la alimentación diaria. Es una fuente concentrada de vitaminas, fibra dietética y minerales esenciales.
Una pieza grande de camote cocida con su piel aporta muchas cualidades. Su contenido nutricional incluye 162 calorías y 37 gramos de carbohidratos. Brinda 5,9 gramos de fibra, 11,7 gramos de azúcar natural y 3,6 gramos de proteína. Es una fuente superior de vitamina A, vitamina C y un alto contenido de potasio.
Una sola ración de camote supera las necesidades diarias de vitamina A. Este nutriente es crucial para mantener la salud ocular y la respuesta inmune. Este alimento es también un depósito de antioxidantes de gran valor biológico. Estos compuestos luchan contra el daño celular en el organismo.
La fibra que el camote posee favorece el tránsito intestinal fluido. Asiste en la mejora de la digestión y promueve un microbioma balanceado. Estas acciones internas contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades intestinales. Incluso se ha relacionado con la prevención de padecimientos digestivos severos.
La salud del corazón recibe un gran apoyo con el consumo de camote. Las variedades con pulpa de color morado tienen antocianinas protectoras. Estos son compuestos antiinflamatorios que favorecen la función cardiovascular. La fibra dietética que contiene ayuda de forma directa a reducir el colesterol malo.