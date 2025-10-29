Ejercicio básico para mayores de 40: fundamentales para ganar fuerza y mejorar la postura

Esta es una rutina que pueden hacer principiantes y avanzados en su hogar sin poner en riesgo sus articulaciones.

El ejercicio de fuerza preserva la masa muscular, previene enfermedades metabólicas y cardiovasculares y brinda una vida más activa, independiente y saludable. Un estudio de Stanford, concluyó que este tipo de entrenamiento es clave para las personas de más de 40 años porque ayuda a combatir los síntomas de la vejez.

Los ejercicios que no pueden faltar en tu rutina La sentadilla es un ejercicio clásico que puedes hacer con peso o no, dependiendo de tu estado físico. Este movimiento fortalece los cuádriceps, el core y los glúteos, además de mejorar la movilidad y el equilibrio. Para que sea efectivo tenés que separar las piernas siguiendo el ancho del cuerpo y al bajar, intentar que tus rodillas no pasen las puntas de los pies.

El remo es ideal para trabajar la espalda alta y baja, y por lo tanto, mejorar la postura. Este consiste en inclinar el tronco hacia adelante, extender los brazos hacia el suelo sujetando las mancuernas y flexionar los codos cerca del cuerpo hasta sobrepasar la espalda. Si querés podés agregar mancuernas para aumentar el esfuerzo.

Las flexiones con rodillas tampoco pueden faltar en tu rutina. Este ejercicio es recomendado para fortalecer el tren superior, especialmente pecho, hombros y tríceps. La posición inicial es una flexión, apoyando las rodillas y las puntas de los pies en el suelo. Luego tenés que colocar las manos al ancho de hombros y flexionar los brazos para acercar el pecho al suelo.