Dura poco más de una hora y es furor en Netflix: la película con un drama millonario

Con personajes reales, el documental muestra una polémica historia que sacudió al mundo del ajedrez.

Netflix sumó Al descubierto: Jaque al rey, una película documental que se estrenó recientemente y se presenta como una opción ideal para maratonear en una noche. A pocos días de su lanzamiento, ya comenzó a escalar en el ranking de lo más visto en varios países.

El nuevo estreno de Netflix pone el foco en uno de los mayores escándalos de la historia del ajedrez moderno: la explosiva rivalidad entre el cinco veces campeón mundial Magnus Carlsen y el joven estadounidense Hans Niemann.

La historia comienza con la inesperada victoria de Niemann en la Copa Sinquefield 2022, un resultado que desató acusaciones de trampa y una ola de teorías virales que sacudieron al mundo del deporte.

Al descubierto Jaque al rey netflix El estreno de Netflix. Netflix Al tratarse de un documental, los protagonistas son las figuras reales involucradas. Entre ellos se destacan Hans Niemann y Magnus Carlsen, junto con testimonios de expertos y referentes del ambiente, como el CEO de Chess.com, Erik Allebest.

Por qué destaca la película Con una duración de 1 hora y 14 minutos, la película ofrece una mirada íntima a la psicología de ambos jugadores y a cómo un juego de mesa se transformó en un conflicto millonario, con más de 100 millones de dólares en juego, que captó la atención global.