Netflix: la serie basada en un bestseller que atrapa desde el primer capítulo

Amor y paso del tiempo: la serie de Netflix que no podés dejar de ver si te gusta el género de romances.

Las series románticas siguen marcando tendencia en el streaming y Netflix tiene en su catálogo la producción ideal. Basada en un libro bestseller, "Siempre el mismo día" enamora a los usuarios por su manera de relatar el paso del tiempo y el amor.

Una historia de amor que evoluciona con los años Siempre el mismo día está basada en la exitosa novela de David Nicholls, publicada en 2009 y considerada un clásico contemporáneo del género. La serie retoma esa historia y la adapta en un formato de 14 episodios, con una narrativa que engancha desde el inicio.

La trama sigue a Emma y Dexter, quienes se conocen el 15 de julio de 1988 tras terminar la universidad. A partir de ese momento, la historia los acompaña durante veinte años, mostrando cómo cambian sus vidas, sus decisiones y su vínculo siempre en la misma fecha.

El elenco de la serie La serie está protagonizada por Ambika Mod y Leo Woodall, quienes logran una química que sostiene toda la historia. A ellos se suma Essie Davis, completando un elenco que aporta solidez a la propuesta. Si el título te suena es porque esta historia fue llevada al cine años antes por Anne Hathaway y Jim Sturgess, creando una de las películas más icónicas del género.