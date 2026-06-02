Dura menos de dos horas y es furor en Netflix: la película de comedia para llorar de risa a mitad de semana

Se trata de '¡Ay, mamá!', la nueva comedia dramática de la plataforma que une crimen, humor ácido y una relación madre-hijas rota por el tiempo. Por qué es la opción ideal para pasar el rato.

Por lo general, entre semana buscamos películas de comedia cortas y fáciles de digerir para pasar el rato. Netflix sabe esto muy bien y por eso estrena ¡Ay, mamá!, una producción que combina humor, crimen y drama familiar.

La trama gira en torno a una madre y sus dos hijas, quienes llevan distanciadas un largo tiempo. De repente, se enfrentan a un problema inesperado y cometen un crimen de forma accidental. A partir de ese momento, lo que parecía una relación madre-hijas imposible, se convierte en la mejor alianza de supervivencia.

Aunque parezca un drama, lo más interesante de la película es que el vecindario de las protagonistas está repleto de vecinos chismosos. Por eso, juntas tendrán que idear planes disparatados para distraerlos, desatando situaciones que prometen hacer sonreír a los espectadores.

¿Qué dice la crítica especializada sobre la película? El estreno reciente ya ha recibido muy buenas reseñas por parte de sitios especializados como FilmAffinity. Por el momento, las actuaciones de las protagonistas han sido las más destacadas, ya que logran una química que recuerda a las comedias clásicas de enredos familiares. Sin embargo, la crítica asegura que hay un toque moderno y fresco que la hace única.

ay mama 3 La película que llega el 4 de junio a la plataforma. Archivo