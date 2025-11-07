Dos plantas que son tendencia y llenan de vida tu casa en noviembre

Estas plantas no solo decoran el interior de casa sino también renuevan el aire. Son ideales para principiantes en jardinería.

La jardinería no solo pasa por el exterior del hogar, dentro de casa las plantas pueden sumar colores, aromas y vida. Por eso, hay tres plantas que son infaltables en el interior de casa.

El potus: la planta que decora cualquier rincón El potus es un infaltable en el interior de cualquier hogar. Estas plantas se caracterizan por ser resistentes y fáciles de cuidar. La capacidad de esta planta para adaptarse a diferentes espacios la convierte en una opción ideal para interiores. Lo único que necesitás saber: esta planta debe estar en un lugar donde la luz no le de de manera directa ni tampoco se debe encharcar con agua.

El plus de tener una planta de interior como el potus es que elimina las tóxinas y purifica el aire. Ubicarla en casa es fácil, aunque muchos prefieren hacerlo en macetas colgantes o estanterías para que se destaque la caída de sus hojas.

También conocida como "lengua de suegra", la sansevieria es una de las plantas más resistentes que existen. Puede sobrevivir con poca luz, casi sin riego y en distintos tipos de clima, lo que la hace perfecta para tener dentro de casa durante todo el año y además, para los principiantes en jardinería.

En noviembre, cuando las temperaturas comienzan a subir, la sansevieria se vuelve una gran aliada para mantener el hogar con un aire más limpio. Es una de las especies más recomendadas por la NASA por su capacidad para absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno durante la noche.