DNI electrónico: cuánto cuesta renovarlo en septiembre de 2026

El nuevo DNI electrónico comenzó a emitirse en 2026, pero su llegada no obliga a reemplazar de inmediato las tarjetas vigentes. Quienes necesiten renovarlo por vencimiento, pérdida, robo, deterioro o cambio de domicilio pueden solicitar otro ejemplar. En septiembre, la tarifa regular para ciudadanos argentinos es de $10.000.

El mismo valor corresponde a las actualizaciones de los 5 a 8 años y de los 14 años, además de las rectificaciones de datos, cambios de domicilio, adopciones y canjes de Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica. En el caso de los extranjeros, tanto la primera identificación como las actualizaciones y la emisión de un nuevo ejemplar cuestan $20.000. Los valores surgen del tarifario oficial del Renaper , vigente desde el 6 de marzo de 2026.

El precio aumenta cuando se solicita una entrega acelerada. El DNI exprés cuesta $26.000 y llega al domicilio dentro de las 96 horas hábiles, una vez completada la verificación. La modalidad de 24 horas tiene un arancel de $41.000 y exige retirar la tarjeta en la misma oficina donde se inició el trámite. Por su parte, el DNI al instante sale $57.000 y solo está disponible en centros habilitados.

El primer ejemplar para personas nacidas en la Argentina de hasta 18 años continúa sin cargo, al igual que los casos de identificación o inscripción tardía y la primera rectificación por identidad de género.

La credencial está fabricada en policarbonato y contiene un chip sin contacto que puede operar con lectores NFC. Allí se almacenan datos personales y biométricos de forma encriptada, con el objetivo de facilitar la autenticación del documento y reducir las posibilidades de falsificación o manipulación. También incorpora un código QR y medidas de seguridad visibles, encubiertas y forenses. Según la información publicada por el Gobierno , el formato se ajusta a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional y funciona como documento electrónico de viaje dentro del Mercosur.

El cambio, sin embargo, es voluntario. Las tarjetas emitidas con anterioridad mantienen su validez hasta la fecha indicada en el frente, siempre que sean el último ejemplar tramitado y se encuentren en buenas condiciones. Los DNI de argentinos y extranjeros mayores de 14 años tienen una vigencia de 15 años desde su expedición. Por eso, no es necesario pagar una renovación únicamente para acceder a la nueva tecnología si el documento actual todavía está vigente.

Cómo renovar el DNI paso a paso

Para iniciar el trámite se debe elegir un Registro Civil cercano al domicilio o solicitar un turno en un Centro de Documentación Renaper mediante la aplicación Mi Argentina. Los mayores de 14 años pueden llevar su tarjeta anterior, aunque no es un requisito excluyente si fue robada o extraviada. En esos casos también se puede presentar la denuncia, si está disponible. Los menores deben concurrir con su padre, madre o representante legal, quien tendrá que acreditar su identidad y, cuando corresponda, presentar la documentación judicial que respalde la representación.

La atención presencial demora alrededor de 15 minutos. Una vez finalizada, la persona recibe una constancia con un número que permite seguir el estado del trámite. El documento puede entregarse en el domicilio declarado a la persona titular o a otro adulto que presente la constancia. Si se acordó el retiro presencial, deberá buscarse en la oficina correspondiente. Desde la emisión del nuevo ejemplar, cualquier versión anterior deja de estar vigente.