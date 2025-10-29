Disfrutá esta receta de dulce de batata con chocolate para acompañar el mate o el café

Si te gusta el clásico postre argentino de batata y chocolate , esta receta es ideal. Bien casera, rendidora y sin conservantes, tiene esa textura firme y suave que se derrite en la boca. Perfecta para acompañar el mate , un café o un flan bien criollo.

1 kg de batatas (camote).

700 g de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 sobre de gelatina sin sabor (7 g).

100 ml de agua caliente.

150 g de chocolate semiamargo.

1 chorrito de jugo de limón.

El chocolate realza aún más su sabor Un secreto de la receta de dulce de batata con chocolate: agregar unas gotas de limón ayuda a realzar el sabor y conservar mejor el color. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Lavá, pelá y cortá las batatas. Hervilas hasta que estén bien tiernas. Colalas y pisalas como para puré. En una olla, colocá el puré con el azúcar, la vainilla y el jugo de limón. Cociná a fuego bajo, revolviendo hasta que espese (unos 30 minutos). Disolvé la gelatina en el agua caliente y agregala a la mezcla, integrando bien. Volcá la mitad del dulce en un molde previamente humedecido. Derretí el chocolate a baño maría o en microondas y mezclalo con la mitad restante del dulce. Verté la parte con chocolate sobre la capa anterior, alisá la superficie y dejá enfriar a temperatura ambiente. Llevá a la heladera al menos 6 horas o hasta que tome buena consistencia.

Seguí esta receta que es deliciosa Un secreto de la receta de dulce de batata con chocolate: agregar unas gotas de limón ayuda a realzar el sabor y conservar mejor el color. Shutterstock

Esta receta de dulce de batata con chocolate es una de las más antiguas de la repostería criolla. Este dulce se conserva hasta 10 días en heladera, envuelta en film o dentro de un recipiente cerrado.En algunas provincias se lo llama “postre marplatense” y en otras “tableta de batata y cacao”. ¡Disfrutá este dulce y no te embatates!.