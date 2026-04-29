Día del Animal: cuánto saldrán las camisetas que Adidas preparó por el Mundial 2026

Día del Animal llega con una curiosidad que mezcla fútbol, mascotas y expectativa mundialista. Adidas comunicó hace algunos días una colección de camisetas oficiales pensadas para perros, una propuesta que todavía no está disponible para la compra, pero que ya tiene precio y fecha de salida.

La novedad aparece en la previa del Mundial 2026 , cuando las marcas empiezan a ampliar sus productos alrededor de las selecciones nacionales. En este caso, la propuesta apunta a que las mascotas también formen parte del ritual futbolero que muchas familias viven antes y durante cada torneo.

La colección incluye diseños inspirados en distintas selecciones, entre ellas Argentina, México, Colombia y Japón. Las prendas replican los colores de cada equipo, pero en versiones adaptadas para perros, con un formato pensado especialmente para animales de compañía .

En el Día del Animal, la camiseta de Argentina para perros aparece entre las novedades más curiosas.

En el caso de la Selección Argentina, la Camiseta para Mascotas Argentina figura en la tienda oficial de Adidas con un precio de $59.999. Por ahora aparece como no disponible, aunque la publicación indica que se podrá comprar desde el viernes 1 de mayo a las 00.

La marca también mostró la línea en Instagram, donde la publicación generó repercusión entre hinchas y amantes de los animales.

Por qué hoy se celebra el día del animal

En Argentina, el Día del Animal se celebra cada 29 de abril en homenaje a Ignacio Lucas Albarracín, uno de los principales impulsores de la protección animal en el país. Albarracín fue abogado, defendió el trato digno hacia los animales y presidió durante décadas la Sociedad Argentina Protectora de los Animales, desde donde promovió leyes y campañas contra el maltrato.

La fecha quedó asociada a su figura porque Ignacio Lucas Albarracín murió el 29 de abril de 1926. Por eso, cada año se recuerda el Día del Animal como una jornada para reforzar la importancia del cuidado responsable, el respeto por las mascotas y la protección de todos los animales.