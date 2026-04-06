Después de los 50: los ejercicios que fortalecen el cuerpo y mejoran el equilibrio

Nadie te lo cuenta: así se entrena el cuerpo después de los 50. Esta rutina de ejercicios simple mejora equilibrio y fuerza.

Es un hecho. A partir de los 50, el cuerpo pierde masa muscular y estabilidad si no se entrena. Según la OMS, el ejercicio regular reduce el riesgo de caídas y mejora la calidad de vida. Con una rutina simple de ejercicios, es posible ganar fuerza y mantener el equilibrio.

Ejercicios para mayores de 50 Las sentadillas son uno de los movimientos más completos. Trabajan piernas, glúteos y zona media. Ayudan a mantener la movilidad y la fuerza para actividades diarias. Se pueden hacer con el peso corporal, bajando lento y cuidando la postura para evitar sobrecarga en las rodillas.

SENTADILLAS Foto: SHUTTERSTOCK SENTADILLAS Foto: SHUTTERSTOCK La plancha fortalece el abdomen y la espalda. Este ejercicio mejora la estabilidad del cuerpo y protege la columna. Mantener la posición durante 20 a 30 segundos es suficiente al inicio. Con el tiempo, se aumenta la duración para lograr mayor resistencia.

Conoce cuál el tiempo recomendable para hacer planchas Foto: Shutterstock Conoce cuál el tiempo recomendable para hacer planchas Foto: Shutterstock El levantamiento de pesas livianas ayuda a recuperar masa muscular. Se pueden usar mancuernas o botellas con agua. Este tipo de trabajo estimula los músculos y mejora la fuerza en brazos y hombros, algo que se pierde con la edad si no se entrena.