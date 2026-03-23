Decoración de cocina: las banquetas que marcan tendencia en los hogares modernos
Una tendencia que prioriza la comodidad en a cocina y ahorra espacio.
Con la popularidad de las barras desayunadoras, las banquetas ganaron un rol protagónico en la cocina. Hoy existen múltiples opciones en el mercado: con respaldo, sin respaldo, regulables en altura y con distintos materiales y tapizados. En este contexto, los especialistas en decoración coinciden en que pueden convertirse en el elemento central del espacio, por lo que su elección no es un detalle menor.
Incorporar banquetas en el desayunador permite maximizar la funcionalidad de la cocina, transformando la barra en un lugar ideal para comidas rápidas o momentos de encuentro social. Además, su diseño compacto facilita guardarlas debajo de la mesa, lo que ayuda a mantener el ambiente despejado y ordenado.
Qué elegir para la cocina
Si bien hay una gran variedad de modelos, las banquetas con respaldo suelen ser las más recomendadas. Ofrecen un mejor soporte lumbar, lo que permite una postura más cómoda, especialmente si se utilizan durante períodos prolongados. En cuanto a la altura, se sugiere que haya una distancia de entre 25 y 30 centímetros entre el asiento y la barra para garantizar una posición ergonómica.
La elección también depende del uso. Para un uso ocasional, se puede priorizar el diseño y la practicidad. En cambio, si se utilizan a diario, conviene optar por modelos acolchados y con respaldo, que aporten mayor confort.
Los materiales son otro factor clave. Las banquetas de madera son resistentes y fáciles de limpiar, aunque pueden resultar menos cómodas. Por su parte, los modelos tapizados ofrecen una experiencia más confortable, mientras que las opciones plásticas destacan por su practicidad, aunque suelen ser menos elegantes desde el punto de vista estético.