Decoración de cocina: las banquetas que marcan tendencia en los hogares modernos

Una tendencia que prioriza la comodidad en a cocina y ahorra espacio.

Con la popularidad de las barras desayunadoras, las banquetas ganaron un rol protagónico en la cocina. Hoy existen múltiples opciones en el mercado: con respaldo, sin respaldo, regulables en altura y con distintos materiales y tapizados. En este contexto, los especialistas en decoración coinciden en que pueden convertirse en el elemento central del espacio, por lo que su elección no es un detalle menor.

Incorporar banquetas en el desayunador permite maximizar la funcionalidad de la cocina, transformando la barra en un lugar ideal para comidas rápidas o momentos de encuentro social. Además, su diseño compacto facilita guardarlas debajo de la mesa, lo que ayuda a mantener el ambiente despejado y ordenado.

Las banquetas aprovechan el espacio en una cocina. Foto: Pinterest Las banquetas aprovechan el espacio en una cocina. Pinterest Qué elegir para la cocina Si bien hay una gran variedad de modelos, las banquetas con respaldo suelen ser las más recomendadas. Ofrecen un mejor soporte lumbar, lo que permite una postura más cómoda, especialmente si se utilizan durante períodos prolongados. En cuanto a la altura, se sugiere que haya una distancia de entre 25 y 30 centímetros entre el asiento y la barra para garantizar una posición ergonómica.

La elección también depende del uso. Para un uso ocasional, se puede priorizar el diseño y la practicidad. En cambio, si se utilizan a diario, conviene optar por modelos acolchados y con respaldo, que aporten mayor confort.