De tal palo... Sadie, la hija de Adam Sandler, llega a Netflix con una comedia para reír sin parar

El salto a la vida adulta y los roces de la convivencia llegan a Netflix de la mano de Sadie Sandler . La joven actriz protagoniza la película "Roommates", una comedia que explora con humor ácido los desafíos de compartir vivienda durante el primer año de facultad.

La trama sigue a Devon (Sandler), una estudiante recién ingresada que decide compartir habitación con Celeste (Chloe East), una joven cuya arrolladora seguridad choca de inmediato con la personalidad de Devon. El adelanto ya deja ver la chispa de esta dupla: "Me preguntaba cuál es el protocolo para cambiar de compañera", bromea el personaje de Sandler ante su evidente dificultad para marcar límites, mientras le pide a Celeste que, al menos, evite situaciones incómodas sobre su propia cama.

Bajo la dirección de Chandler Levack, la película, que llegará al catálogo de Netflix el próximo 17 de abril, cuenta con un reparto de primer nivel que incluye a figuras como Natasha Lyonne, Nick Kroll, Storm Reid, Sarah Sherman y Bailee Madison.

Detrás de cámaras, el proyecto mantiene un fuerte sello familiar: Adam Sandler, padre de la protagonista, asume el rol de productor junto a Tim Herlihy. El guión, por su parte, fue desarrollado por la dupla de Jimmy Fowlie y Ceara Jane O’Sullivan.

Para Levack, el atractivo de "Roommates" radica en su enfoque poco explorado. En declaraciones a Teen Vogue, la cineasta destacó que la historia es una investigación honesta sobre ese "momento extraño" que representa el inicio de la universidad.

"Es esa etapa en la que dejas a tu familia por primera vez e intentas reinventarte, pero al mismo tiempo estás aterrado y te sientes socialmente torpe", explicó la directora.

Con una premisa que promete tanta tensión como carcajadas, la película se perfila como uno de los estrenos destacados del mes para el público joven y los amantes de las comedias de coming-of-age.