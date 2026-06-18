Cuando falta vitamina D así habla tu cuerpo: la señal que muchos ignoran

Cansancio, dolor y defensas bajas: el síntoma oculto que muchos pasan por alto. Lo que tu cuerpo intenta decirte cuando los niveles de vitamina D están bajos.

No es un detalle menor. La vitamina D cumple funciones esenciales en el organismo y su falta es más frecuente de lo que muchas personas creen. Aunque suele asociarse con los huesos, también participa en el funcionamiento muscular, el sistema inmunitario y el bienestar general. Cuando los niveles bajan, el cuerpo suele enviar señales que no siempre reciben atención.

Síntomas de la falta de vitamina D Uno de los signos más comunes es el cansancio constante. Hay personas que duermen las horas necesarias y aun así sienten poca energía durante el día. También es frecuente la sensación de debilidad muscular o molestias físicas sin una causa evidente.

Otro síntoma relacionado es el dolor en huesos y articulaciones. La vitamina D ayuda al organismo a absorber calcio, por lo que niveles bajos afectan la salud ósea. En algunos casos, subir escaleras, caminar largas distancias o realizar actividades cotidianas resulta más difícil de lo habitual.

Las defensas también pueden verse afectadas. Quienes presentan déficit de vitamina D suelen experimentar infecciones respiratorias con mayor frecuencia. Resfriados repetidos o una recuperación más lenta tras algunas enfermedades son señales que los especialistas suelen tener en cuenta.

Además, algunos estudios relacionan la falta de vitamina D con cambios en el estado de ánimo. Sensación de apatía, baja motivación o malestar emocional aparecen entre los síntomas observados en ciertas personas con niveles insuficientes. Por supuesto, estos signos también pueden estar vinculados con otros factores de salud.