Cuál es la provincia cuyana que estrenó la primera parada de colectivos con aire acondicionado este verano

En Rivadavia, provincia de San Juan, los usuarios del transporte público están disfrutando de una innovadora forma de esperar en medio del calor.

En medio de las altas temperaturas que azotan al país en verano, una provincia cuyana marcó un precedente nacional y dejaron inaugurada una parada de colectivos con aire acondicionado. Esto ocurrió en el departamento de Rivadavia en San Juan.

Con esta medida que tomaron los sanjuaninos no solo se busca mitigar el calor sino amenazar la espera. La parada de colectivos está ubicada en la Plaza Madre Universal sobre la Avenida Libertador y su diseño rompe con las paradas abiertas tradicionales.

Una parada para el verano El módulo vidriado y hermético además protege a los usuarios de las ráfagas del viento, del calor de verano y de las heladas del invierno. Además, cuenta con puertas corredizas automáticas y bancos ergonómicos autónomos. Por otro lado, hay información en tiempo real en una pantalla digital que mantiene informados a los pasajeros del arribo exacto de las unidades y de las frecuencias.

san juan Para amenizar la espera en verano. Este nodo tecnológico servirá como punto de ascenso y descenso para líneas clave que atraviesan la capital provincial, tales como la 140, 141, 142, 162 y la Línea A. El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, explicó que este es el “primer paso” de un plan de infraestructura mayor. La intención es instalar seis paradas similares en puntos neurálgicos de la zona: