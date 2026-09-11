Croquetas españolas de jamón, unas verdaderas delicias cremosas
Croquetas españolas de jamón: cremosas por dentro y crocantes por fuera, el clásico bocado ibérico para preparar en casa.
Las croquetas españolas de jamón son una de las recetas más tradicionales de la gastronomía ibérica. Su encanto está en una masa cremosa y sabrosa, envuelta en una cobertura dorada y crocante que las convierte en un bocado irresistible.
El secreto de unas buenas croquetas está en preparar una bechamel espesa y dejarla enfriar antes de formar las piezas. En la cocina, son ideales como entrada, tapa o acompañamiento. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
30 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos, más el reposo
Modo de cocción
Olla y fritura
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Española
Ingredientes
- 100 g de jamón serrano picado
- 50 g de manteca
- 60 g de harina
- 500 ml de leche
- 1 huevo
- 1 taza de pan rallado
- Aceite para freír
- Sal, pimienta y nuez moscada, cantidad necesaria
Pasos
- Derretir la manteca en una sartén y agregar la harina. Cocinar durante 2 minutos, revolviendo constantemente.
- Incorporar la leche de a poco, sin dejar de mezclar, hasta obtener una salsa espesa y sin grumos. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Agregar el jamón serrano picado y cocinar durante 2 minutos más. Pasar la preparación a una fuente, cubrirla y llevarla a la heladera durante al menos 2 horas.
- Formar las croquetas con las manos o con ayuda de dos cucharas. Pasarlas por huevo batido y luego por pan rallado.
- Freír en abundante aceite caliente hasta que estén doradas. Retirar, escurrir sobre papel absorbente y servir.