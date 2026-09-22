Crema Nivea con vinagre de manzana: cómo preparar el "botox casero" que sorprende a todos

Este tratamiento casero, recomendado por la doctora Tailen Rosales, combina la reconocida crema Nivea con vinagre de manzana para una piel más hidratada.

El secreto para una piel hidratada es una mezcla que pocos podrían imaginar. La doctora Tailen Rosales, quien comparte secretos de belleza en redes, recomendó mezclar la crema nivea con vinagre de manzana para tener un "botox casero" rápido y económico.

La combinación promete hidratar la piel, mejorar las manchas y suavizar las arrugas profundas. Para tener estos resultados basta con mezclar una cucharada de vinagre de manzana en un envase de 56 gramos de crema Nivea y aplicarla durante la noche en el rostro sin enjuagar.

La mezcla potencia el efecto emoliente de la crema con las propiedades ácidas atribuidas al vinagre de manzana. Mientras que la crema ayuda a suavizar la piel y reducir la pérdida de agua, el vinagre actúa como un exfoliante suave. Sin embargo, no se recomienda aplicar el vinagre directamente en el rostro poque su acidez podría irritar la piel.

Potenciá los beneficios de la crema Nivea con una cucharada de vinagre de manzana. Archivo Este truco no es recomendado para pieles sensibles. Si tenés dudas sobre cómo podría impactar en tu piel, antes de ponerlo en práctica deberías consultar con tu dermatólogo o cosmiatra de confianza.