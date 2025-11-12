Crea fotos más divertidas con las nuevas funciones de IA en Google Fotos

Se acaban de incorporar herramientas con inteligencia artificial para mejorar y simplificar la búsqueda en la galería de recuerdos, pero que también permiten modificar tus fotos.

La inteligencia artificial (IA) cambió la forma en la que interactuamos con nuestras fotografías digitales y se convirtió en una asistente de edición. Google Fotos acaba de estrenar 6 herramientas que funcionan con IA para llevar la personalización y creatividad al siguiente nivel.

La edición personalizada es uno de los puntos clave de la actualización. Ahora es posible corregir fallas menores de una foto pidiéndolo. Por ejemplo, escribe: “Saca los anteojos de sol de Sofía”, “Abrí mis ojos” o “Haz sonreír a la persona que está a mi derecha”. Google Fotos reconoce rostros y realiza modificaciones con una calidad sorprendente.

La edición de lenguaje llegó a iOS. Antes esta función solo estaba disponible para Android, pero ahora los usuarios de Apple pueden disfrutar de describir el cambio que quieren realizar en una fotografía, ya sea por voz o texto. Esta herramienta elimina menús y sliders, y brinda un proceso intuitivo.

Las funciones para expandir tu creatividad con la IA Ayudame a editar es la nueva función que te permite reimaginar una foto con diferentes estilos artísticos. Puedes solicitar que una foto parezca como un retrato renacentista, un mosaico de azulejos o que se convierta en una página de cuentos infantiles.

Google también da la bienvenida a las plantillas de IA para quienes no se sienten cómodos generando sus prompts. Están disponibles en la sección Crear con IA de Nano Banana y permitirán hacer ediciones populares como transformar una fotografía en una tarjeta navideña. Además habrá plantillas personalizadas que usarán datos de la galería para crear ediciones únicas.