Crea fotos más divertidas con las nuevas funciones de IA en Google Fotos
Se acaban de incorporar herramientas con inteligencia artificial para mejorar y simplificar la búsqueda en la galería de recuerdos, pero que también permiten modificar tus fotos.
La inteligencia artificial (IA) cambió la forma en la que interactuamos con nuestras fotografías digitales y se convirtió en una asistente de edición. Google Fotos acaba de estrenar 6 herramientas que funcionan con IA para llevar la personalización y creatividad al siguiente nivel.
La edición personalizada es uno de los puntos clave de la actualización. Ahora es posible corregir fallas menores de una foto pidiéndolo. Por ejemplo, escribe: “Saca los anteojos de sol de Sofía”, “Abrí mis ojos” o “Haz sonreír a la persona que está a mi derecha”. Google Fotos reconoce rostros y realiza modificaciones con una calidad sorprendente.
La edición de lenguaje llegó a iOS. Antes esta función solo estaba disponible para Android, pero ahora los usuarios de Apple pueden disfrutar de describir el cambio que quieren realizar en una fotografía, ya sea por voz o texto. Esta herramienta elimina menús y sliders, y brinda un proceso intuitivo.
Las funciones para expandir tu creatividad con la IA
Ayudame a editar es la nueva función que te permite reimaginar una foto con diferentes estilos artísticos. Puedes solicitar que una foto parezca como un retrato renacentista, un mosaico de azulejos o que se convierta en una página de cuentos infantiles.
Google también da la bienvenida a las plantillas de IA para quienes no se sienten cómodos generando sus prompts. Están disponibles en la sección Crear con IA de Nano Banana y permitirán hacer ediciones populares como transformar una fotografía en una tarjeta navideña. Además habrá plantillas personalizadas que usarán datos de la galería para crear ediciones únicas.
Otra actualización es la expansión de Ask Photos. Esta es una herramienta que permite hacer preguntas sobre la galería, como “¿Qué fotos tengo de mi perro con gorro de cumpleaños en 2023?”. Esta es una función que llegó a más de 100 países y cuenta con 17 idiomas, incluyendo español.
Finalmente, Google agregó un botón “Preguntar” dentro de cada foto para que inices una conversación instantánea para obtener respuestas sobre el contenido de esa foto. Puedes preguntar sobre la ubicación, quién aparece, describir una edición y ver cómo la IA cambia la foto.