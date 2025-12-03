Conducta canina: qué explica que a los perros les guste tanto el "tire y afloje"

El juego de tirar de la cuerda es una actividad clave para los perros, ya que combina diversión, ejercicio y aprendizaje.

Compartir este juego refuerza el vínculo entre los perros y las personas. Foto: Shutterstock

Tirar de la cuerda es uno de los juegos favoritos de muchos perros y, lejos de ser una simple travesura, tiene explicaciones claras desde el comportamiento animal. Este hábito está relacionado con su instinto, su forma de comunicarse y hasta con la manera en que canalizan energía y emociones.

Un juego que viene del instinto En la naturaleza, los perros descienden de animales que cazaban y disputaban presas. Tirar de la cuerda reproduce ese movimiento de “forcejeo”, lo que activa su instinto predador de forma controlada y segura. Por eso, este juego suele generarles tanta emoción.

Refuerza el vínculo con las personas Cuando jugás a tirar de la cuerda con tu perro, no solo se divierte: también está interactuando con vos. Para muchos perros, este tipo de juego fortalece el vínculo, mejora la confianza y refuerza la sensación de pertenencia al grupo.

Descarga de energía y estrés Este juego implica fuerza física y concentración. Por eso, es ideal para perros activos o ansiosos, ya que les permite descargar energía acumulada y reducir el estrés. Incluso puede ayudar a prevenir conductas destructivas en casa.