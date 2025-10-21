Cómo rastrear y encontrar tu celular fácilmente

Muchas veces, la vorágine de lo cotidiano hace que olvidemos cosas o que no estemos atentos a ciertos detalles. Lo cierto es que un objeto que suele extraviarse con frecuencia es el celular. Ya sea porque se perdió en la vía pública o en algún espacio del hogar, tanto en Android como en iOS, existen maneras muy sencillas de rastrearlo y conocer su paradero.