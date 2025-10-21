Cómo rastrear y encontrar tu celular fácilmente
Ya sea que tengas celular Android o IOs, estos trucos te ayudarán a encontrarlo rápidamente siguiendo una serie de sencillos pasos.
Muchas veces, la vorágine de lo cotidiano hace que olvidemos cosas o que no estemos atentos a ciertos detalles. Lo cierto es que un objeto que suele extraviarse con frecuencia es el celular. Ya sea porque se perdió en la vía pública o en algún espacio del hogar, tanto en Android como en iOS, existen maneras muy sencillas de rastrearlo y conocer su paradero.
Requisitos para rastrear tu celular Andorid
- El celular debe estar encendido y conectado a Internet (datos o wifi)
- Tener activada la función “Encontrar mi dispositivo” (normalmente viene activada por defecto)
- Debe tener una cuenta Google sincronizada y con sesión iniciada.
- La ubicación debe estar activada para la mayor precisión.
Proceso para rastrear un teléfono Android de forma remota
- Buscar "Encontrar mi teléfono" de Google
- Buscar en un navegador y entrar a “Encontrar mi teléfono” en Google desde otro dispositivo, que puede ser una computadora u otro celular. También está disponible la aplicación para celulares Android para ubicar cualquier otro smartphone.
- Ingresar a la cuenta de Google: iniciar sesión con la misma cuenta Google que está vinculada al dispositivo perdido, con usuario y contraseña.
- Localizar el dispositivo: la herramienta dejará ver la ubicación en tiempo real (o la última conocida) del celular en un mapa. Vale recordar que si el dispositivo se apaga o pierde conexión a Internet, solo se podrá ver su última ubicación registrada. Si sigue conectado, se podrá elegir hacer sonar el teléfono, bloquearlo, mostrar un mensaje en la pantalla o borrar sus datos.
Cómo encontrar tu celular iPhone
En el caso de los celulares con sistema operativo iOS, la función para encontrar un dispositivo perdido que está integrada al dispositivo se llama “Encontrar mi iPhone” (Find my iPhone). Esta herramienta permite localizarlo en un mapa, hacerlo sonar, bloquearlo, mostrar un mensaje personalizado o borrar los datos remotamente. Se puede ubicar desde cualquier otro dispositivo de Apple, como puede ser el Apple Watch, un iPad, una Mac u otro celular producido por la empresa. El paso a paso:
Te Podría Interesar
- Tener activado “Encontrar mi iPhone” antes de perderse.
- Debe estar encendido y conectado a Internet.
- Tener la sesión iniciada con el Apple ID asociado.
- Si el iPhone está apagado o sin conexión, el sistema envía la última ubicación antes de que se apague. De todos modos, es posible activar el “Modo Perdido”, que permite rastrear en segundo plano el dispositivo y manda notificaciones para cuando el dispositivo vuelva a conectarse.