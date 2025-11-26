Cómo preparar un antimanchas casero eficaz con ingredientes que tenés en casa

Con ingredientes comunes, es posible preparar un antimanchas casero que mejora la limpieza de la ropa y otras telas sin recurrir a productos químicos agresivos.

El antimanchas casero es una alternativa económica y eficaz frente a productos industriales.

Las manchas difíciles de la ropa, como grasa, maquillaje o vino, no siempre requieren de productos caros o químicos fuertes. Hay muchos ingredientes de casa que pueden ayudarnos para preparar un antimanchas casero efectivo, económico y fácil de usar.

Los ingredientes aliados de casa: cómo hacer un antimanchas casero Una de las combinaciones más recomendadas lleva ingredientes que tenemos en la alacena y que se han convertido en un aliado de la limpieza: el vinagre blanco, el bicarbonato de sodio y el detergente líquido. Este mix ayuda a aflojar la suciedad, neutralizar olores, sin dañar las superficies.

Su preparación es muy simple. Se debe mezclar una taza de agua tibia con una cucharada de bicarbonato, un chorrito de vinagre blanco y unas gotas de detergente. Para aplicarlo, se coloca en un pulverizador y se aplica directamente sobre la mancha. Se recomienda dejar actuar unos 15 minutos para luego frotar suavemente con un cepillo o paño limpio.

Mancha de vino La ropa quedará como nueva. Foto: Fuente: Shutterstock Vinagre, bicarbonato y detergente, los aliados clave para una limpieza efectiva. Fuente: Shutterstock Este antimanchas casero no solo sirve para salvar nuestras prendas de ropa preferidas. También es útil para telas, alfombras, tapizados y otras superficies lavables, aunque siempre conviene probar primero en una zona pequeña.