Cómo nutrir tu cuerpo y tu cabello con un solo alimento
Lo que sucede en tu cuerpo cuando consumes este clásico de la cocina diaria. Protege tu hígado, tu visión y tu vitalidad.
El huevo alimenta el cuerpo y fortalece tu salud. En su interior guarda proteínas que reparan, grasas que equilibran, vitaminas que protegen y antioxidantes que cuidan la visión y también tu cabello. Además es económico y práctico.
Por qué debes nutrir tu cuerpo con este alimento
Las proteínas del huevo ayudan a reparar tejidos y sostener la fuerza muscular. Al mismo tiempo, la colina que contiene se convierte en un escudo para el hígado y en un aliado para la memoria. Con un gesto tan simple como comerlo, la mente y el cuerpo reciben un impulso duradero.
La grasa natural del huevo es otra de sus virtudes, porque favorece que las vitaminas liposolubles se absorban mejor. Gracias a esto, el cuerpo aprovecha nutrientes esenciales que de otro modo se desperdiciarían. Además, la yema concentra luteína y zeaxantina, dos guardianes de los ojos que resultan decisivos frente al paso del tiempo.
Durante mucho tiempo el huevo fue señalado de manera injusta, pero la ciencia demostró que su consumo es seguro y beneficioso. Lejos de ser un riesgo, se presenta como un alimento completo que se adapta a cualquier estilo de vida. Cómelo entero, sin miedo a la yema.