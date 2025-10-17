Cómo nutrir tu cuerpo y tu cabello con un solo alimento

Lo que sucede en tu cuerpo cuando consumes este clásico de la cocina diaria. Protege tu hígado, tu visión y tu vitalidad.

El huevo alimenta el cuerpo y fortalece tu salud. En su interior guarda proteínas que reparan, grasas que equilibran, vitaminas que protegen y antioxidantes que cuidan la visión y también tu cabello. Además es económico y práctico.

Por qué debes nutrir tu cuerpo con este alimento Las proteínas del huevo ayudan a reparar tejidos y sostener la fuerza muscular. Al mismo tiempo, la colina que contiene se convierte en un escudo para el hígado y en un aliado para la memoria. Con un gesto tan simple como comerlo, la mente y el cuerpo reciben un impulso duradero.

impresionante-mujer-caucasica-acogedor-sueter-riendo-balcon-feliz-nina-blanca-cabello-ondulado-disfrutando-vida_197531-11378.jpg Verás los cambios en tu cuerpo. La grasa natural del huevo es otra de sus virtudes, porque favorece que las vitaminas liposolubles se absorban mejor. Gracias a esto, el cuerpo aprovecha nutrientes esenciales que de otro modo se desperdiciarían. Además, la yema concentra luteína y zeaxantina, dos guardianes de los ojos que resultan decisivos frente al paso del tiempo.