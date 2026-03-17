Tu cuerpo huele a humedad y no sabes por qué: lava estas zonas

El olor a humedad en el cuerpo tiene solución. Estas zonas olvidadas acumulan bacterias sin que lo notes.

El olor a humedad en el cuerpo tiene una causa concreta. No es el sudor en sí: son las bacterias que se acumulan en zonas que casi nadie lava bien. Un estudio de la Universidad de California confirmó que las áreas de pliegues y cavidades concentran hasta 10 veces más bacterias que el resto de la piel.

El problema del olor a humedad no es bañarse poco, es bañarse mal Detrás de las orejas es una de las zonas más ignoradas del cuerpo. La piel ahí es fina, produce sebo y acumula suciedad con rapidez. Muchas personas se bañan todos los días y nunca tocan esa zona. El resultado es un olor rancio que aparece horas después de ducharse.

sudor El ombligo es otro punto crítico. Tiene pliegues internos donde se depositan células muertas, humedad y bacterias. Un estudio publicado en PLOS ONE identificó hasta 67 tipos distintos de bacterias en ombligos no lavados. Basta con introducir el dedo con jabón y enjuagar bien para eliminarlo.

La lengua acumula bacterias en su superficie porosa. El 90% del mal aliento viene de ahí, según la Academia Americana de Periodoncia. Cepillarse los dientes sin limpiar la lengua no resuelve el problema. Un raspador lingual elimina la capa blanca que genera ese olor persistente.