Cómo luce hoy Niles a 32 años del estreno de La Niñera

Daniel Davis es el actor que se puso en la piel de Niles en la exitosa tira estadounidense creada por Fran Drescher, La Niñera.

La niñera (The Nanny, en su idioma original) es una sitcom estadounidense que se emitió entre 1993 y 1999. Fue creada y protagonizada por Fran Drescher. La historia sigue a Fran Fine, una mujer de Queens que termina trabajando como niñera para una familia rica. Su estilo y personalidad contrastan con el ambiente elegante del hogar Sheffield.

Uno de los personajes más queridos es Niles, el mayordomo, interpretado por Daniel Davis. Es inteligente, sarcástico y muy leal. Siempre tiene un comentario ingenioso listo. Su humor seco es uno de los puntos fuertes del programa.

La Niñera La Niñera Niles mantiene una constante rivalidad con la señorita Babcock, la socia del Sr. Sheffield. Sus discusiones son cómicas y frecuentes. A pesar de sus peleas, se insinúa una tensión romántica entre ellos. Esa relación evoluciona a lo largo de las emisiones.

El papel de Niles va más allá del servicio doméstico. Es un confidente tanto de Fran como del Sr. Sheffield. También es un observador de la dinámica familiar y sus comentarios, muchas veces, dicen lo que el público piensa.

Daniel Davis dio vida a Niles con gran elegancia. Aunque es estadounidense, usó un acento británico perfecto. Su actuación fue muy elogiada. Se convirtió en uno de los personajes más recordados del show y su presencia aportó equilibrio y mucho humor.