La Niñera: cómo luce hoy Lauren Lane, la actriz que interpretó a la señorita Babcock

Lauren Lane se puso en la piel de la señorita Babcock en La Niñera, la serie de comedia creada por Fran Drescher.

La Niñera( The Nanny, su título original) es una comedia de TV estadounidense que se convirtió en un clásico de la década de los '90. Creada y protagonizada por Fran Drescher, la tira se estrenó en 1993 y se mantuvo al aire durante seis temporadas.

La historia gira en torno a Fran Fine, una carismática mujer de Queens que, tras perder su trabajo y a su novio, termina siendo la niñera de tres niños en una elegante casa de Manhattan. El contraste entre el estilo llamativo y desenfadado de Fran y la sofisticación de la familia Sheffield genera situaciones cómicas constantes.

Vivir en un auto y renacer en la fama: la inesperada historia de una estrella de 'La niñera' La niñera tuvo un gran éxito durante su tiempo de emisión. Foto: Archivo La Niñera. Uno de los aspectos más recordados de The Nanny es el estilo único de Fran, tanto en su forma de hablar como en su extravagante guardarropa. Los coloridos atuendos y peinados imposibles se convirtieron en parte de su sello personal, al igual que su voz nasal. Además, la serie rompió ciertos estereotipos y mostró una figura femenina fuerte, auténtica y con mucha personalidad.

Otra que también supo destacarse fue la señorita C.C. Babcock. Interpretada por Lauren Lane, se caracterizaba por ser una mujer elegante, sarcástica y constantemente frustrada. Es la socia comercial del jefe de la protagonista y está secretamente (o no tanto) enamorada de él. Su personalidad fría y refinada contrasta de manera hilarante con la calidez extrovertida de Fran Fine, con quien mantiene una relación de rivalidad constante.

¿Cómo luce hoy Lauren Lane, la señorita Babcock en La Niñera? En la actualidad, la actriz tiene 64 años y se ve así: