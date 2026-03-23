Cómo limpiar los pisos con vinagre y detergente: el truco casero para un brillo impecable

Es posible dejar las baldosas relucientes combinando vinagre, detergente y un poco de agua tibia. El truco que no falla.

Los que se dedican a la limpieza saben que los limpiadores industriales no es la mejor opción. Ahora hay una tendencia a usar productos amigables con el ambiente, por eso la combinación de vinagre blanco, detergente y agua tibia es infalible como opción para limpiar pisos.

Vinagre y detergente Más allá de un simple remedio casero, la mezcla es una aliada para la limpieza profunda. El agua tibia permite ablandar la suciedad adherida, el detergente disuelve la grasa acumulada y el vinagre blanco aporta su acción antibacteriana y desodorizante para lograr un acabado impecable.

Gemini_Generated_Image_p85c6pp85c6pp85c Detergente y vinagre, no fallan. Fuente IA Gemini. Por otro lado, la mezcla es perfecta para neutralizar el ambiente en espacios como cocinas y baños dejando un aroma de frescura real. También es ideal para superficies como el porcelanato y la cerámica porque les devuelve el lustre original a la baldosa.

Otro de los beneficios de esta mezcla es que es sostenible y además se genera un ahorro porque la mayoría tiene estos ingredientes en su alacena. A diferencia de los productos comerciales, esta combinación se aclara fácilmente sin dejar capas pesadas que atraigan más polvo.

Paso a paso En primer lugar, hay que llenar un balde con agua tibia, añadir unas gotas de detergente habitual y medio vaso de vinagre blanco. Mezclar suavemente y pasar el trapo o la mopa como se hace normalmente. La diferencia se notará en la primera pasada-