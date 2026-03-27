Cómo entregar tu televisor usado y conseguir un Smart TV con hasta 40% de ahorro

Cambiar el televisor ya no depende solo de esperar una oferta o una fecha especial. Con pantallas cada vez más grandes, mejoras en imagen y más funciones conectadas, muchas marcas empezaron a empujar programas de recambio para acelerar la renovación de equipos en el hogar. En ese escenario, Samsung volvió a activar su plan canje de televisores.

Una propuesta que permite entregar un equipo usado como parte de pago y acceder a un Smart TV nuevo con un beneficio económico que, según el modelo y la valuación, puede llegar al 40%.

La operatoria se realiza de manera digital, a través de la tienda oficial de la marca. El proceso arranca cuando el usuario elige el nuevo televisor que quiere comprar dentro del catálogo disponible. Al mismo tiempo, debe informar cuál es el equipo que entregará para ingresar al plan canje. A partir de esa declaración, Samsung evalúa si el producto cumple con las condiciones mínimas para ser aceptado.

El requisito central es que el televisor usado funcione. Eso implica, al menos, que pueda encender y apagarse correctamente. En función de ese punto, del modelo y del estado general del equipo, la empresa determina el valor que reconocerá por ese producto. Ese monto no siempre es fijo, ya que depende de las características del aparato entregado y de la validación final una vez que Samsung lo recibe.

Uno de los detalles importantes del programa es que el descuento no impacta de forma directa sobre el precio al momento de pagar. El cliente abona el valor completo del nuevo Smart TV y recién después se coordina la entrega del equipo usado. Una vez recibido el televisor y revisado por la empresa, Samsung procesa el reintegro correspondiente al valor asignado en la operación.

Ese reintegro no es inmediato. Según informó la compañía, puede demorar entre 15 y 20 días hábiles desde la recepción del producto usado. El dinero se devuelve a la cuenta informada por el comprador durante el trámite. Por eso, más que un descuento tradicional, el plan funciona como una devolución posterior que exige tener capacidad para afrontar primero el pago total del nuevo equipo.

Además, la empresa puede revisar otros aspectos del televisor entregado más allá del funcionamiento básico. El estado físico, la presencia de componentes esenciales y la coincidencia entre lo declarado por el usuario y el producto efectivamente recibido forman parte del control. Si el equipo no cumple con los criterios establecidos, Samsung puede ajustar el valor reconocido o incluso rechazar el canje.

Samsung-Televisores-IA - Portada Vision AI Companion: la apuesta de Samsung que transforma los televisores en asistentes inteligentes. shutterstock

Cuánto se puede ahorrar y qué modelos entran en la promo

El programa incluye distintos televisores del catálogo de Samsung. Según lo comunicado por la marca, hay opciones desde 43 pulgadas hasta modelos de 98 pulgadas, lo que amplía bastante el universo de quienes podrían aprovechar la iniciativa. El beneficio final depende de dos factores: el precio del nuevo televisor y la valuación que obtenga el equipo usado que se entrega.

De acuerdo con los datos difundidos por la compañía, el ahorro puede moverse entre el 20% y el 40%. Ese porcentaje surge del reintegro posterior, no de una rebaja automática aplicada en el carrito de compra. En la práctica, eso significa que no todos los usuarios accederán al mismo nivel de beneficio, porque cada operación queda atada al estado y a las condiciones del televisor entregado.

Una estrategia que gana lugar en el mercado tecnológico

Los planes canje dejaron de ser una rareza y se consolidaron como una herramienta comercial cada vez más frecuente en tecnología. En el caso de los televisores, el avance de estándares como 4K y 8K, los nuevos sistemas operativos y la integración con plataformas de streaming empujan a muchos usuarios a pensar en una actualización. Frente a eso, las marcas buscan reducir la barrera económica con programas que hacen más accesible el salto a equipos más modernos.

Al mismo tiempo, este tipo de iniciativas también se conecta con otra lógica: la reutilización o reciclaje de dispositivos electrónicos. En un mercado que renueva productos de manera constante, los programas de recambio permiten dar circulación a equipos usados dentro de esquemas más cercanos a la economía circular. En el caso de Samsung, todo el procedimiento queda centralizado en su entorno digital, desde la compra hasta el seguimiento del canje.

Qué conviene revisar antes de sumarse

Antes de avanzar, hay un punto clave: leer en detalle las condiciones del programa. No alcanza con saber que el televisor prende. También conviene chequear qué exige la marca respecto del estado del equipo, los plazos del reintegro y los criterios que pueden modificar la valuación final. Esa revisión previa puede evitar sorpresas una vez hecha la compra.

También vale comparar. En algunos casos, vender el televisor por cuenta propia podría representar un ingreso mayor que el ofrecido por el plan canje. En otros, la comodidad del sistema, la gestión unificada y el acceso a un beneficio directo dentro de la compra pueden inclinar la balanza. Todo dependerá de la urgencia, del modelo disponible y de cuánto esté dispuesto a resignar cada usuario a cambio de simplificar el proceso de renovación.