Cómo armar un plato saludable en verano: los tips para incluir verduras, proteínas y fibras

En verano, elegir comidas frescas y equilibradas ayuda a mantener la energía y el bienestar sin resignar sabor ni practicidad.

El verano invita a elegir comidas frescas, livianas y coloridas. Sin embargo, mantener el equilibrio nutricional no siempre resulta sencillo en época de reuniones, salidas y cambios de rutina. Una estrategia práctica consiste en organizar el plato de forma simple: la mitad con verduras, un cuarto con proteínas y el cuarto restante con fibras o carbohidratos integrales.

Verduras frescas para hidratar y nutrir Las verduras son protagonistas en los días calurosos. Aportan vitaminas, minerales y un alto contenido de agua, lo que contribuye a la hidratación. La recomendación es incorporar variedad de colores, verdes, rojos, naranjas y amarillos, para asegurar un mayor espectro de nutrientes. Ensaladas completas, vegetales grillados o salteados livianos son opciones prácticas para sumar volumen y frescura al plato.

El segundo componente clave son las proteínas, fundamentales para mantener la masa muscular y prolongar la sensación de saciedad. Se pueden elegir carnes magras, pescado, huevos o legumbres, según las preferencias. En verano, las preparaciones simples, como carnes a la plancha o ensaladas con garbanzos y lentejas, facilitan una digestión más liviana.

Fibras y carbohidratos integrales para energía sostenida El cuarto restante del plato debe completarse con carbohidratos integrales, como arroz integral, quinoa, avena o pan de granos. Estos alimentos aportan fibra, mejoran la digestión y ayudan a sostener la energía a lo largo del día, algo fundamental para aprovechar las actividades propias de la temporada.