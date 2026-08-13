Cómo afilar y desinfectar tus tijeras de poda sin complicaciones
Aprende a desinfectar y afilar tus tijeras de jardín para realizar una poda que fortalezca tus plantas y fomente un crecimiento saludable.
Ante la proximidad de la primavera, la poda del jardín resulta una tarea fundamental. Aplicar esta técnica a tiempo fortalece la salud de plantas y árboles, garantizando un crecimiento con más fuerza y una mejor producción de frutos.
Sin embargo, para podar es necesario desinfectar y afilar las tijeras y herramientas para podar. No hacerlo puede tener algunas consecuencias: las tijeras dañan la planta y desgarra el tallo en lugar de hacer un corte limpio. Además, pueden ingresar bacterias y hongos que infecten las plantas.
Paso a paso para desinfectar y afilar las tijeras de jardín
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Limpiar las tijeras: antes de desinfectar, retirá restos de hojas, tierra y savia de las cuchillas. Podés ayudarte con un cepillo pequeño para sacar lo más pegado.
Desinfectar las cuchillas: alicá alcohol al 70% sobre la superficie y limpiala bien con un paño seco para eliminar gérmenes o bacterias.
Afilar las tijeras: utilizá una piedra para afilar o una lima específica para herramientas de poda. Mantené siempre el ángulo original del filo y deslizá la herramienta desde la base hacia la punta de la cuchilla, moviéndola en un solo sentido.
Consejos para la poda
Una vez que la tijera está limpia, desinfectada y afilada, ya está lista para realizar la poda. Los expertos en jardinería recomiendan realizar los cortes de forma inclinada (en bisel), a unos 5 o 10 milímetros por encima de una yema que apunte hacia el exterior del árbol. De esta manera, se favorece un crecimiento adecuado de la planta y se evita que el agua se acumule sobre la zona del corte.