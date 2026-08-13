Cómo afilar y desinfectar tus tijeras de poda sin complicaciones

Aprende a desinfectar y afilar tus tijeras de jardín para realizar una poda que fortalezca tus plantas y fomente un crecimiento saludable.

La higiene de las tijeras es fundamental para una buena poda. Fuente: Shutterstock.

Ante la proximidad de la primavera, la poda del jardín resulta una tarea fundamental. Aplicar esta técnica a tiempo fortalece la salud de plantas y árboles, garantizando un crecimiento con más fuerza y una mejor producción de frutos.

Sin embargo, para podar es necesario desinfectar y afilar las tijeras y herramientas para podar. No hacerlo puede tener algunas consecuencias: las tijeras dañan la planta y desgarra el tallo en lugar de hacer un corte limpio. Además, pueden ingresar bacterias y hongos que infecten las plantas.