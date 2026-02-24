Colocar laurel en el placard: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Poner pequeñas bolsas con laurel en algunos espacios del placard puede tener beneficios para la ropa.

Los usos del laurel no se limitan solo a la cocina, también tiene muchas aplicaciones prácticas en el hogar. En los últimos años, muchas personas comenzaron a colocarlas dentro del placard como método natural para proteger la ropa y mantener este espacio libre de humedad.

Esta planta es conocida por su aroma intenso. Sus hojas desprenden aceites esenciales que actúan como repelente natural de insectos, como polillas, y además, a diferencia de los productos químicos, no deja residuos tóxicos.

Un aliado natural contra la humedad y los insectos en el placard En este sentido, además de prevenir la aparición de insectos, el laurel puede mantener un aroma fresco en el placard. Si bien no reemplaza a los deshumidificadores en ambientes con exceso de humedad, puede colaborar a reducir el olor a encierro cuando se coloca en bolsitas de tela o recipientes abiertos.

Puedes utilizar el laurel en la nevera o en diferentes habitaciones del hogar Foto: Freepik Los usos del laurel más allá de la cocina. oto: Freepik Para utilizarlo, se recomienda colocar varias hojas secas en pequeñas bolsas de tela y distribuirlas entre la ropa, cajones o estantes. Es importante renovarlas cada tres o cuatro semanas para que mantengan su efectividad, ya que con el tiempo pierden intensidad.