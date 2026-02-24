Presenta:

Colocar laurel en el placard: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Poner pequeñas bolsas con laurel en algunos espacios del placard puede tener beneficios para la ropa.

Alejandro Llorente

El laurel previene la humedad, los malos olores e insectos. Foto: Archivo

Los usos del laurel no se limitan solo a la cocina, también tiene muchas aplicaciones prácticas en el hogar. En los últimos años, muchas personas comenzaron a colocarlas dentro del placard como método natural para proteger la ropa y mantener este espacio libre de humedad.

Esta planta es conocida por su aroma intenso. Sus hojas desprenden aceites esenciales que actúan como repelente natural de insectos, como polillas, y además, a diferencia de los productos químicos, no deja residuos tóxicos.

Un aliado natural contra la humedad y los insectos en el placard

En este sentido, además de prevenir la aparición de insectos, el laurel puede mantener un aroma fresco en el placard. Si bien no reemplaza a los deshumidificadores en ambientes con exceso de humedad, puede colaborar a reducir el olor a encierro cuando se coloca en bolsitas de tela o recipientes abiertos.

Para utilizarlo, se recomienda colocar varias hojas secas en pequeñas bolsas de tela y distribuirlas entre la ropa, cajones o estantes. Es importante renovarlas cada tres o cuatro semanas para que mantengan su efectividad, ya que con el tiempo pierden intensidad.

En definitiva, colocar laurel en el placard es un truco casero simple que ayuda a proteger la ropa, perfumar el ambiente y reducir la presencia de insectos de manera natural. Aunque no sustituye métodos más específicos en casos severos, puede ser una solución práctica para el mantenimiento cotidiano del hogar.

