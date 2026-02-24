"Se cree con derecho a todo": la dura crítica de un ministro británico al expríncipe Andrés

El expríncipe Andrés , hermano del rey Carlos III, volvió al centro del escándalo político británico luego de que el secretario de Estado de Comercio, Chris Bryant, lo calificara como un hombre "grosero y arrogante" que se cree "con derecho a todo".

El funcionario laborista se expresó en esos términos en plena polémica por los vínculos del antiguo duque de York con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein .

Durante su intervención, Bryant confirmó que el Gobierno del Reino Unido no se opondrá a la divulgación de los documentos relacionados con el nombramiento de Andrés como enviado especial de comercio a comienzos de los años 2000. Según investigaciones oficiales, desde ese cargo el expríncipe habría facilitado a Epstein información confidencial del Ejecutivo.

El pronunciamiento se produjo en una sesión de la Cámara de los Comunes convocada para debatir el caso, a pedido del Partido Liberal Demócrata, que impulsa la publicación de esos archivos. En ese contexto, Bryant describió al exduque como "un hombre en constante búsqueda de su propio engrandecimiento y enriquecimiento" y alguien "incapaz de distinguir entre el interés público, al que decía servir, y su propio interés privado" .

El funcionario sostuvo además que la difusión de los documentos "es lo mínimo que les debemos a las víctimas de los horribles abusos perpetrados por Jeffrey Epstein y otros", y señaló que esos delitos fueron posibles por la actuación de "un grupo muy extenso de individuos arrogantes, con derecho a todo y, a menudo, muy ricos, en este país y en otros lugares". También advirtió que el problema excede a quienes participaron directamente: "No se trata solo de las personas que participaron en los abusos. Son muchos más los que hicieron la vista gorda por codicia, familiaridad o deferencia".

Pese al respaldo a la transparencia, el Ejecutivo aclaró que no puede publicar material que resulte relevante para la investigación policial sobre la conducta del expríncipe durante su etapa como enviado comercial hasta que las fuerzas de seguridad concluyan sus pesquisas.

Las acusaciones contra Andrés

La monarquía en crisis. El antiguo duque de York fue detenido el jueves pasado en la casa de campo donde reside en Norfolk, en el este de Inglaterra, por orden de la Policía del Valle del Támesis, con jurisdicción sobre Windsor, su último domicilio oficial. Tras ser interrogado durante varias horas, fue puesto en libertad mientras continúa la investigación.

Además de los cuestionamientos sobre sus actividades profesionales, Andrés enfrenta acusaciones más graves de índole sexual. La fallecida Virginia Giuffre afirmó que fue trasladada al Reino Unido por Epstein cuando era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el entonces príncipe.

Aunque Andrés siempre negó esas acusaciones, llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre por una suma que medios británicos estimaron en al menos 12 millones de dólares. El año pasado, Giuffre se suicidó, pero dejó memorias en las que describió tres episodios de violación sufridos cuando era menor.

El escándalo tuvo consecuencias institucionales. Carlos III retiró a su hermano los títulos nobiliarios y honores oficiales y le exigió abandonar la mansión de Royal Lodge, en Windsor, donde residía con un alquiler simbólico.

En paralelo, el Gobierno británico inició contactos para evaluar su exclusión de la línea de sucesión al trono —actualmente ocupa el octavo lugar—, un paso que requerirá la aprobación de los países que reconocen a Carlos III como jefe de Estado. Australia y Nueva Zelanda ya adelantaron que respaldarían esa medida.