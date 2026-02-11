Cinco playas de río para escapar del calor: islas, reservas y pueblos con historia

Cuando el calor aprieta y el calendario ofrece feriados, muchas personas miran el mapa con una idea clara: agua cerca, poco viaje y un entorno que ayude a desconectar. En ese plan, las costas sobre ríos ganan terreno. No hace falta buscar olas para encontrar playas , sombra y un día de sol.

A lo largo del Plata, el Paraná y el Uruguay aparecen opciones con perfiles distintos: algunas son reservas con biodiversidad, otras son pueblos con identidad y, en varios casos, hay buena comida como parte del paseo.

En Santa Fe, el Parque Nacional Islas de Santa Fe reúne ocho islas fluviales que suman más de 4.000 hectáreas. El paisaje se modifica según el nivel del río : cuando sube o baja, se reacomodan los cursos de agua y emergen sectores de arena que invitan al descanso. Es una zona reconocida por su valor ambiental y se transformó en un imán para el avistaje: se registran más de 150 especies de aves, además de carpinchos, zorros y yacarés.

Para llegar, lo habitual es partir desde Puerto Gaboto y navegar alrededor de 31 kilómetros en embarcaciones particulares o contratadas. Una vez allí, hay dos senderos cortos, de dificultad media, pensados para caminar sin apuro y escuchar el monte.

La propuesta tiene reglas claras: conviene llevar agua y alimentos, y retirar los residuos al regresar. Quienes prefieren no acampar encuentran en Puerto Gaboto alternativas bajo techo y un menú ligado al río, con platos que suelen incluir surubí, boga, tarucha o dorado. En la misma zona, la historia suma una parada atractiva: en la confluencia del Carcarañá con el Coronda funciona el Parque del Fuerte, cerca de donde se levantó el Fuerte Sancti Spiritus en 1527. Allí se visitan vestigios hallados en tiempos recientes, con trabajos arqueológicos en marcha y un espacio de interpretación.

Punta del Indio y Magdalena: naturaleza, viento y ritmo de pueblo

En la provincia de Buenos Aires, Punta del Indio aparece como una opción ideal para bajar revoluciones. Está a unos 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 80 de La Plata, dentro del Parque Costero del Sur, reconocido como Reserva Mundial de Biosfera por la Unesco. El lugar conserva una estética particular: calles tranquilas, vegetación nativa y arroyos que se esconden entre pequeñas quebradas.

Su historia moderna se vincula a la llegada de inmigrantes italianos que, a comienzos del siglo XX, desarrollaron una colonia agrícola y, en 1932, dieron forma al poblado. Hoy el encanto se completa con una costa amplia y ventosa, donde el agua suele ser baja y se presta para actividades náuticas como kitesurf, windsurf o kayak. Hay balnearios con servicios y también sectores más agrestes para quienes buscan silencio. Un detalle práctico: la señal de celular puede ser débil, aunque la mayoría de alojamientos ofrece wifi.

Magdalena, a unos 100 kilómetros de CABA, suma otra combinación: costa ancha, árboles y un clima de descanso fácil. Su playa de conchillas convive con propuestas de canotaje, pesca deportiva y deportes de viento. En verano, además, el avistaje de aves migratorias se vuelve un atractivo extra dentro del mismo corredor ambiental. La ciudad fue creada en 1776 y conserva un centro con plaza, parroquia, edificios públicos y espacios culturales como museo regional y teatro. A pocos minutos se puede extender el recorrido hacia Atalaya y otras comunidades rurales cercanas, donde suelen aparecer asados, actividades tradicionales y paseos de día completo.

Isla Cambacuá y Vuelta de Obligado: agua clara y memoria histórica

En Entre Ríos, el río Uruguay guarda una sorpresa: Isla Cambacuá, un reservorio natural de 23 kilómetros que se formó a partir de arenas acumuladas con el paso del tiempo. Se llega desde el puerto de Concepción del Uruguay en pocos minutos, ya sea en embarcación propia o en catamarán. Durante la travesía se observan referencias del paisaje local, como el Palacio Santa Cándida —mandado a construir por Justo José de Urquiza en 1847 y hoy convertido en estancia turística— y el faro Stella Maris.

En la zona noroeste, la isla ofrece unos cinco kilómetros de playas de pendiente suave, con un balneario equipado con servicios básicos y alquiler de elementos para pasar el día; también funciona un parador llamado Kamba Ka’u. Hacia el resto del territorio, predomina la vegetación autóctona y el plan cambia: caminatas bajo sombra y contacto directo con el entorno.

En el Paraná, Vuelta de Obligado propone una escapada donde el paisaje convive con la historia argentina. Es una localidad pequeña, de alrededor de 400 habitantes, ubicada frente a un recodo del río, a 190 kilómetros de CABA y cerca de San Pedro. Allí se desarrolló la batalla del 20 de noviembre de 1845, un hecho que marcó la memoria nacional. Hoy el Parque Histórico y Natural ofrece senderos y pasarelas de madera entre árboles nativos, miradores sobre barrancas y sectores ribereños que se amplían cuando el río no está crecido. El museo local exhibe piezas vinculadas al combate y materiales recuperados por investigaciones arqueológicas. El cierre perfecto suele llegar al atardecer: un paseo en lancha por la zona de San Pedro, con postales del río y una visita visual a construcciones históricas cercanas, como el castillo levantado en 1891 en Ramallo.