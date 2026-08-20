Cinco plantas contra la humedad y que purifican tu hogar

Olvídate de la humedad en las habitaciones gracias a estas cinco maravillosas plantas. Purifican el aire.

La humedad arruina tus paredes y afecta la salud de tu familia sin previo aviso. Controlar el exceso de agua en el aire es simple si usas algunas plantas para purificar.

Las mejores plantas para purificar y secar tus espacios La hiedra inglesa es ideal para eliminar las esporas de moho que flotan en las habitaciones húmedas. Esta planta captura la humedad del ambiente a través de sus hojas de forma constante. Conviene colocarla en ganchos altos cerca de las ventanas de los dormitorios o en la sala.

El helecho de boston absorbe el vapor atrapado en el aire. Esta planta prefiere los espacios húmedos y requiere luz indirecta para crecer fuerte. El lugar perfecto para ponerla es el baño, donde aprovechará el vapor que sale de la ducha.

SHUTTERSTOCK El lirio de paz ayuda a limpiar las toxinas del aire mientras reduce los niveles de agua ambiental. Sus hojas verdes capturan el exceso de humedad sin requerir sol directo para sobrevivir. Resulta una gran opción para ubicar en pasillos oscuros o en la entrada del hogar.

La calathea necesita ambientes cargados de humedad para mantener la frescura de sus hojas de colores. Su presencia en la casa evita que el agua sobrante se acumule en los muebles o techos. Puedes colocarla sobre mesas auxiliares dentro de la cocina o en el comedor principal.