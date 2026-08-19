Las cuatro plantas de primavera que se reproducen rápido

Estas cuatro plantas de primavera crecen rápido con solo cortar una rama. Se reproducen en pocos días.

Llenar tu casa de plantas para la primavera no implica un gasto. Multiplicar tus especies favoritas en esta temporada requiere poco tiempo y esfuerzo.

Las plantas más sencillas para multiplicar en tu hogar El potus encabeza la lista por su gran resistencia y crecimiento veloz. Solo debes cortar un tallo con nudo y colocarlo en un frasco con agua. En pocas semanas verás brotar raíces sanas listas para pasar a una maceta.

Una planta muy resistente. Fuente: IA Gemini. Gemini La suculenta echeveria se multiplica directo a partir de sus propias hojas. Desprende una hoja base con cuidado y déjala sobre tierra seca a la sombra. Pronto saldrá una planta pequeña que requiere muy pocos riegos para crecer fuerte.

La cinta o lazo de amor genera brotes hijos al final de sus varas. Puedes cortar estas pequeñas plantas y ponerlas en agua o tierra húmeda. Es una opción ideal para principiantes porque enraíza sin complicaciones en pocos días.