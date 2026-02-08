Cinco ejercicios clave para mejorar la salud del cuerpo, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial se volvió una aliada inesperada para armar rutinas prácticas: con lo que hoy se sabe sobre salud y entrenamiento, puede ordenar qué movimientos conviene priorizar cuando el tiempo es poco. En vez de sumar ejercicios al azar, la IA sugiere enfocarse en lo que más impacto tiene en el cuerpo durante la semana.

Según la inteligencia artificial, si no hay tiempo para entrenar todos los días, hay cinco ejercicios clave que ayudan a cubrir lo esencial: fuerza, movilidad y algo de trabajo cardiovascular. Por eso, estos movimientos aparecen como los más efectivos para mejorar la salud general sin necesidad de equipamiento ni rutinas extremas.

Las sentadillas trabajan piernas, glúteos y zona media del cuerpo. Son clave porque fortalecen músculos grandes y mejoran la estabilidad, algo que se nota en la vida diaria: subir escaleras, levantarse de una silla, caminar con más firmeza o cargar bolsas sin “romperse” la espalda.

Según la inteligencia artificial, "las sentadillas ayudan a mantener fuerza funcional, algo fundamental para la salud a largo plazo". Para hacerlas bien, lo principal es mantener la espalda recta, bajar como si te sentaras y empujar el piso con los talones al subir. Si cuesta, se puede empezar con sentadilla a una silla (bajás hasta tocar la silla y subís) y, cuando ganás seguridad, hacerlas sin apoyo. También se pueden sumar versiones fáciles como la sentadilla parcial (sin bajar tanto) o, si ya tenés nivel, la sentadilla con pausa (quedarte 1–2 segundos abajo) .

Este ejercicio fortalece brazos, hombros, pecho y abdomen, y además mejora la postura si se hace con control. Es un movimiento muy completo porque obliga a mantener el cuerpo firme y alineado, no solo a “empujar” con los brazos.

La inteligencia artificial señala que "las flexiones mejoran la fuerza del tren superior y la postura corporal", algo importante para prevenir dolores de espalda y cuello, sobre todo si pasás muchas horas sentado. Si al principio son difíciles, podés empezar con flexiones apoyando rodillas, o incluso con flexiones contra una pared o una mesa (más fáciles). La clave: mantener el cuerpo recto, bajar con control y no “hundir” la cintura. Con el tiempo, ir bajando el apoyo (de pared → mesa → suelo) es una progresión súper efectiva.

image Los cinco ejercicios que recomienda la inteligencia artificial. MDZ

3. Plancha abdominal

La plancha fortalece el abdomen, la espalda baja y los hombros. No requiere movimiento: es sostener la posición con el cuerpo firme, como una tabla. Es uno de los mejores ejercicios para “blindar” el tronco y cuidar la columna, especialmente si hay dolores por mala postura o sedentarismo.

Según la inteligencia artificial, "los ejercicios isométricos como la plancha mejoran la estabilidad del cuerpo y protegen la columna". Para hacerla bien, el truco es no aguantar por aguantar: mejor 20–30 segundos perfectos que 1 minuto con la cintura caída. El abdomen debe estar activo y los glúteos apretados, evitando arquear la espalda. Si cuesta, podés empezar con plancha con rodillas apoyadas o hacerla en intervalos (por ejemplo, 3 repeticiones de 20 segundos).

4. Caminar a paso rápido

Caminar es de los ejercicios más recomendados para la salud general porque suma beneficios cardiovasculares sin exigir articulaciones como correr. Ayuda al corazón, mejora circulación, regula el ánimo y reduce el estrés. También es una de las formas más sostenibles de moverse: no requiere técnica ni equipamiento especial.

La inteligencia artificial indica que "caminar de forma regular reduce el riesgo de enfermedades y mejora el estado físico sin impacto agresivo". La clave está en el ritmo: “a paso rápido” significa que podés hablar, pero no cantar como si nada. Si 30 minutos seguidos cuesta, sirve igual hacerlo en bloques: por ejemplo, 10 minutos + 10 + 10 a lo largo del día. Y si querés darle un plus sin correr, podés sumar cuestas o alternar 1 minuto rápido / 1 minuto normal.

5. Estiramientos y movilidad

Los estiramientos y la movilidad mejoran la flexibilidad, alivian tensiones y ayudan a prevenir lesiones. También ayudan a “desbloquear” el cuerpo después de muchas horas sentado: cadera, espalda y cuello suelen ser las zonas más castigadas.

Según la inteligencia artificial, "la movilidad diaria es clave para mantener articulaciones sanas y reducir dolores musculares", especialmente en personas sedentarias. Acá no se trata de forzar: lo mejor es hacerlo suave y constante. Con 8–12 minutos al día alcanza si elegís bien: movilidad de cadera, estiramiento de piernas, hombros y espalda. Un punto clave: no rebotes, mantené cada estiramiento 20–30 segundos y respirá profundo. Es el complemento perfecto para la fuerza y la caminata.

Cómo distribuirlos en la semana

La inteligencia artificial recomienda repartir estos ejercicios durante la semana: algunos días fuerza, otros caminata y siempre unos minutos de estiramiento. La constancia es más importante que la intensidad.

Un sexto ejercicio que lo recomienda la ciencia

Un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine evaluó la capacidad de 1.702 adultos, de entre 51 y 75 años, para mantenerse parados sobre una sola pierna durante al menos 10 segundos. Los participantes fueron seguidos durante siete años para analizar su estado de salud general.

La prueba era simple: pararse descalzo, con los brazos a los costados y sin apoyos externos. Los investigadores observaron que quienes no lograban sostener el equilibrio durante 10 segundos tenían un riesgo de muerte casi dos veces mayor en comparación con quienes sí podían hacerlo.

El estudio concluyó que el equilibrio en una pierna es un indicador confiable de salud neuromuscular, ya que combina fuerza, coordinación, estabilidad y funcionamiento del sistema nervioso. Según los autores, entrenar este tipo de ejercicios puede ayudar a reducir caídas, mejorar el control corporal y sostener la autonomía física con el paso del tiempo.